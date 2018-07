Sau Daraa, đâu sẽ là mục tiêu tiếp theo của Quân đội Syria?

Theo Al Masdar News dẫn nguồn tin ngày 8/7 cho hay, Quân đội Nga được cho là đã "khuyên" các tay súng nổi dậy ở Daraa tham gia vào thỏa thuận hòa giải với Quân đội Syria. (Nguồn ảnh: Reuters) Nguồn tin cho biết thêm, lực lượng chính phủ Damascus sẽ triển khai quân đến miền Bắc Syria để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới tại tỉnh Idlib. “Chiến dịch quân sự của Syria tại Idlib đòi hỏi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải rút khỏi các chốt quan sát của họ xung quanh tỉnh bởi lực lượng này đang phong tỏa tuyến đường của quân chính phủ Damascus dẫn tới các khu vực do phe đối lập kiểm soát”, nguồn tin cho hay. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên của lực lượng Nga và Syria là đảm bảo an toàn cho Idlib - mục tiêu của các vụ tấn công bằng máy bay không người lái do các tay súng phiến quân ở phía tây nam tỉnh tiến hành gần đây. “Các lực lượng Nga và Syria đang theo dõi thành phố Jisr Al-Shughour chiến lược và đồng bằng Al-Ghaab. Nếu có chiến dịch quân sự tại Idlib, nó sẽ diễn ra tại hai địa điểm này”, AMN đưa tin. Như vậy, Idlib được cho sẽ là mục tiêu tiếp theo của Quân đội Syria sau Daraa. Theo hãng Fars (Iran), cuối tuần qua, lực lượng chính phủ Damascus đã giành lại quyền kiểm soát 95% Đông Daraa sau khi đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi cửa khẩu Nasib. “Quân chính phủ Damascus đã giành lại một căn cứ chiến lược ở khu Basar al-Harir, phía đông thành phố Daraa sau khi tái chiếm cửa khẩu Nasib ở biên giới với Jordan”, nguồn tin cho hay. Ngoài ra, lực lượng chính phủ cũng giải phóng nhiều khu vực khác ở Đông Daraa, trong đó có Samad, Samaj, Arz al-Atrash, Tisiya, Khirbet Qolo, Abu Qatouneh, al-Mashafi, Abu Ra'as, al-Samaqiyat, al-Aman, Neda, Maqtala, Khirbet al-Qouta, Khirbet al-Deir và Khirbet Ma'araba. Người dân cầm cờ và ảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng chiến thắng trên đường phố Daraa. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tiến sâu vào Daraa (Nguồn: Ruptly)

