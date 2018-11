Sau al-Safa, Quân đội Syria sắp “thanh trừng” IS tại Đông Deir Ezzor

Theo hãng Fars (Iran) ngày 22/11, Quân đội Syria đang củng cố lực lượng ở Đông Deir Ezzor để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự nhằm vào phiến quân IS tại vùng sa mạc Badiyeh. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria đã điều lực lượng tiếp viện và trang thiết bị quân sự tới căn cứ gần Albu Kamal ở Đông Deir Ezzor và khu vực biên giới với Syria”, nguồn tin chiến trường ở Đông Syria cho biết. Ảnh: AMN. Nguồn tin nói thêm, lực lượng tiếp viện được điều động từ nhiều khu vực khác nhau ở Syria, bao gồm tỉnh Homs và Hama. Quân đội Syria đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn để quét sạch các tay súng IS khỏi vùng Badiyeh, Albu Kamal, trong bối cảnh nhóm khủng bố này ngày càng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của quân chính phủ. Ảnh: FNA. Trong thời gian này, Không quân Syria cũng tiến hành những đợt không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS gần đập Awiraz, trạm T3 và khu vực biên giới hành chính giữa Deir Ezzor và tỉnh Homs. Ảnh: FNA. “Những đợt oanh kích của Syria đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố, đồng thời phá hủy trang thiết bị quân sự của bọn chúng”, FNA đưa tin. Ảnh: Muraselon. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Idlib, các tay súng phiến quân do nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã nhiều lần tìm cách xâm nhập vào các tuyến phòng thủ của Quân đội Syria gần thị trấn Khuwayn trong khu phi quân sự Idlib. Ảnh: Sputnik. “Các tay súng phiến quân đã bị phát hiện trước khi chúng tiến vào tuyến phòng thủ của Quân đội Syria ở Đông Nam Idlib. Chúng đã phải quay trở về vị trí ban đầu sau cuộc giao tranh với các binh sĩ chính phủ”, một nguồn tin quân sự cho hay. Ảnh: Shiite. Còn tại Hama, theo Al Masdar News ngày 22/11, phiến quân Jaish al-Izza đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở vùng lân cận ngôi làng al-Mougheir và Moaskar Bridiege. Ảnh: AMN. “Tuy nhiên, lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan cuộc tấn công, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng, buộc bọn chúng phải rút lui”, AMN đưa tin. Ảnh: Independent. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria điều lực lượng tiếp viện tới Idlib hồi tháng 8/2018 (Nguồn: Ruptly)

