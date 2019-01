Phiến quân IS bên bờ vực sụp đổ tại Đông Euphrates

Theo Al Masdar News ngày 21/1, phiến quân IS tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề ở bờ đông sông Euphrates sau khi lực lượng SDF giành thêm thắng lợi ở khu vực Đông Deir Ezzor, Syria. Ảnh: AMN. Được sự yểm trợ hỏa lực của Mỹ, lực lượng SDF đã có thể giành quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Mozan sau khi tấn công căn cứ nhóm khủng bố IS sáng 21/1. Ảnh: AMN. “Ngoài chiếm được Mozan, lực lượng SDF còn giành quyền kiểm soát 75% thị trấn Safaquinah gần đó, buộc các tay súng IS phải co cụm trong căn cứ nhỏ còn lại của chúng ở Đông Euphrates”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, một khi lực lượng SDF chiếm toàn bộ Safaqinah, phiến quân IS sẽ chỉ còn kiểm soát hai thị trấn ở khu vực phía đông thung lũng sông Euphrates. Với diễn biến hiện nay, nhóm khủng bố IS có thể sắp bị "xóa sổ" hoàn toàn khỏi khu vực này. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria ở vùng ngoại ô thị trấn Atshan, cách thành phố Hama khoảng 45 km về phía bắc, đã nã một loạt tên lửa nhằm vào căn cứ của nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra ở khu vực xung quanh thị trấn Skeik, tỉnh Idlib, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: SANA. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng ngăn chặn nhóm tay súng thuộc “Lữ đoàn al-Ezza” xâm nhập vào căn cứ của Quân đội Syria ở ngôi làng Maarkiba, Bắc Hama. Được biết, Quân đội Syria đã tấn công căn cứ của nhóm khủng bố này tại thung lũng al-Dawrat nhằm đáp trả hành vi vi phạm thoả thuận về vùng đệm phi quân sự của bọn chúng. Ảnh: SANA. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara gần như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mới ở Syria. Ảnh: Reuters. “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch quân sự này nếu các bên khác không giữ ‘lời hứa’ về việc bảo vệ khu vực biên giới của nước này”, Tổng thống Erdogan nói. Ảnh: HDN. “Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng rằng các cuộc đàm phán với Mỹ, Nga và các bên khác sẽ mang lại kết quả, đảm bảo an ninh biên giới mà không cần đến vũ lực. Tuy nhiên, Ankara vẫn sẵn sàng chọn giải pháp quân sự và không ‘chờ đợi mãi”, ông Erdogan phát biểu, đề cập đến kế hoạch của Ankara (nhằm vào người Kurd) tại Syria. Ảnh: CBS News. Mời độc giả xem thêm video: Syria nối lại các cuộc không kích nhằm vào phiến quân tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

Theo Al Masdar News ngày 21/1, phiến quân IS tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề ở bờ đông sông Euphrates sau khi lực lượng SDF giành thêm thắng lợi ở khu vực Đông Deir Ezzor, Syria. Ảnh: AMN. Được sự yểm trợ hỏa lực của Mỹ, lực lượng SDF đã có thể giành quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Mozan sau khi tấn công căn cứ nhóm khủng bố IS sáng 21/1. Ảnh: AMN. “Ngoài chiếm được Mozan, lực lượng SDF còn giành quyền kiểm soát 75% thị trấn Safaquinah gần đó, buộc các tay súng IS phải co cụm trong căn cứ nhỏ còn lại của chúng ở Đông Euphrates”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, một khi lực lượng SDF chiếm toàn bộ Safaqinah, phiến quân IS sẽ chỉ còn kiểm soát hai thị trấn ở khu vực phía đông thung lũng sông Euphrates. Với diễn biến hiện nay, nhóm khủng bố IS có thể sắp bị "xóa sổ" hoàn toàn khỏi khu vực này. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria ở vùng ngoại ô thị trấn Atshan, cách thành phố Hama khoảng 45 km về phía bắc, đã nã một loạt tên lửa nhằm vào căn cứ của nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra ở khu vực xung quanh thị trấn Skeik, tỉnh Idlib, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: SANA. Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng ngăn chặn nhóm tay súng thuộc “Lữ đoàn al-Ezza” xâm nhập vào căn cứ của Quân đội Syria ở ngôi làng Maarkiba, Bắc Hama. Được biết, Quân đội Syria đã tấn công căn cứ của nhóm khủng bố này tại thung lũng al-Dawrat nhằm đáp trả hành vi vi phạm thoả thuận về vùng đệm phi quân sự của bọn chúng. Ảnh: SANA. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara gần như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mới ở Syria. Ảnh: Reuters. “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch quân sự này nếu các bên khác không giữ ‘lời hứa’ về việc bảo vệ khu vực biên giới của nước này”, Tổng thống Erdogan nói. Ảnh: HDN. “Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hy vọng rằng các cuộc đàm phán với Mỹ, Nga và các bên khác sẽ mang lại kết quả, đảm bảo an ninh biên giới mà không cần đến vũ lực. Tuy nhiên, Ankara vẫn sẵn sàng chọn giải pháp quân sự và không ‘chờ đợi mãi”, ông Erdogan phát biểu, đề cập đến kế hoạch của Ankara (nhằm vào người Kurd) tại Syria. Ảnh: CBS News. Mời độc giả xem thêm video: Syria nối lại các cuộc không kích nhằm vào phiến quân tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)