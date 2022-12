Xứ sở nghìn hồ: Sở hữu tên gọi này là do Phần Lan có số lượng hồ và đảo nhiều nhất thế giới. Người dân tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới thích nghỉ dưỡng tại các ngôi nhà nhỏ bên hồ và các hòn đảo tư nhân. Đất nước này giữ kỷ lục thế giới với khoảng 188.000 hồ và 178.000 hòn đảo. Quê hương của ông già Noel: Ông già Noel được cho rằng sinh ra ở Rovaniemi, Lapland của Phần Lan. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng đón hơn nửa triệu du khách mỗi năm. Bưu điện Rovaniemi nhận được hơn 700.000 lá thư của trẻ em từ 198 quốc gia gửi cho ông già Noel vào mỗi dịp Giáng sinh. Chăn, thảm được giặt trên sông: Nước ở sông, hồ Phần Lan rất sạch, đến mức người dân vẫn dùng để giặt chăn, thảm. Dọc theo các con sông, du khách có thể nhìn thấy những người dân giặt và phơi thảm. Người Phần Lan dành nhiều thời gian ngoài trời: Khoảng 70% lãnh thổ Phần Lan bao phủ bởi rừng. Đó là lý do tại sao người Phần Lan cảm thấy thoải mái khi được bao quanh bởi thiên nhiên. Họ thường dành nhiều gian ngoài trời, đi bộ, leo núi hoặc đạp xe. Cảnh sát được tín nhiệm cao: Điểm đặc biệt của cảnh sát Phần Lan là về mặt tổ chức. Đây là một lực lượng duy nhất và không phải là một tập hợp từ vài tổ chức như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những quyết định đúng đắn của chính phủ Phần Lan bởi vì gần 90% người dân tin tưởng cảnh sát.Trẻ em nhận trợ cấp hàng năm cho đến năm 17 tuổi. Cha mẹ nhận được khoản trợ cấp trẻ em khoảng 111 USD mỗi tháng cho đến khi đứa trẻ 17 tuổi. Trợ cấp tăng nhẹ cho đứa trẻ tiếp theo sinh ra trong gia đình. Nước uống miễn phí. Phần Lan thường được gọi là vùng đất 1.000 hồ. Nước trong hồ tinh khiết đến mức người Phần Lan có thể uống ngay từ vòi ở nhà mà không cần xử lý thêm. Hầu hết nhà hàng cung cấp cho khách một bình hoặc chai nước miễn phí, ngay cả khi họ không yêu cầu. Bánh pizza ngon nhất thế giới. Phần Lan đã giành chiến thắng trong cuộc thi pizza quốc tế với món pizza thịt nai nổi tiếng Berlusconiith. Giáo dục miễn phí. Giáo dục trong các tổ chức công cộng, trường học và đại học ở Phần Lan miễn phí cho công dân EU. Đất nước này cũng sở hữu một trong những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. Bố dành nhiều thời gian với con hơn mẹ. Một số luật khen thưởng sự tham gia tích cực của cha vào cuộc sống của trẻ em được thông qua ở nước này. Ví dụ, thời gian nghỉ làm của cha có thể kéo dài trong 9 tuần và 70% tiền lương trung bình được trả trong thời gian này. Ảnh: IT.

