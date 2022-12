Những sự thật thú vị ở Argentina, nước vừa lọt Chung kết World Cup

Ở Argentina, các nhà chức trách đã cấm người dân đặt tên con mình là Lionel Messi. Theo Mundo Deportivo, luật này được ban hành với hy vọng sẽ giúp các cơ quan công quyền giảm bớt sự nhầm lẫn trong quá trình làm thủ tục khi có quá nhiều trẻ trùng tên với nhau. Đây là một trong những điều thú vị về Argentina. Argentina là quê hương của điệu nhảy Tango nổi tiếng. Điệu nhảy bắt nguồn từ thủ đô Buenos Aires vào thế kỷ 19, ban đầu nó được biểu diễn ở những khu vực nghèo khổ xung quanh bến tàu. Vào thời điểm đó, một số người coi thường điệu nhảy, cho rằng nó thấp hèn và không đẹp. Bóng đá có thể xuất hiện trong đầu bạn khi lần đầu tiên bạn nghĩ về các môn thể thao ở Argentina, nhưng thật đáng ngạc nhiên, pato mới là môn thể thao quốc gia của Argentina từ năm 1953. Đây là trò thi đấu trên lưng ngựa, có kết hợp với yếu tố bóng rổ. 97% người Argentina có nguồn gốc châu Âu, phần lớn trong số đó có nguồn gốc từ người Tây Ban Nha hoặc người Ý. Điều này là do quá trình nhập cư hàng loạt vào giữa thế kỷ 19. Ngoài Messi, một nhân vật nổi tiếng khác ở Argentina là cố danh thủ Maradona được biết đến nhiều nhất với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 1986. Kỹ năng bóng đá của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều điều, đến mức có cả 1 nhà thờ và tôn giáo đã được tạo ra mang tên ông. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế Argentina năm 2001, đất nước này đã trải qua một trong những thời kỳ đen tối nhất. Các tài khoản ngân hàng cần phải bị đóng băng và đồng peso của Argentina giảm giá trị. 4 tổng thống khác từ chức trong 10 ngày, kể từ khi tổng thống Fernando de la Rua từ chức. Argentina có 2 nữ tổng thống. Đầu tiên là bà Isabel Martínez de Perón. Sau khi giữ chức Đệ nhất phu nhân, bà trở thành nữ tổng thống tạm thời sau cái chết của chồng Juan Domingo Perón khi vẫn còn đương chức vào năm 1974. Nữ tổng thống thứ 2 của Argentina và là người đầu tiên được dân bầu là Cristina Fernández de Kirchner từ 2007-2015. Xác của loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Argentina là loài Patagotian, do một người nông dân tình cờ phát hiện. Chúng là loài ăn thực vật có cổ dài, sống từ cuối kỷ Jura đến cuối kỷ Phấn trắng. Argentina là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới năm 2010.Argentina cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng dấu vân tay để lần ra danh tích tội phạm trong các vụ án. Tên gọi “Argentina” là một từ Latinh, có nghĩa là “bạc”. Những người di cư gốc châu Âu cho rằng, đất nước Argentina có rất nhiều bạc, nhưng tin đồn này đến nay chưa bao giờ được xác minh. Tại Argentina, nếu bạn muốn mua ngoại tệ để đi du lịch nước ngoài thì bạn cần nộp đơn cho chính phủ nói rõ về việc sẽ đi đâu, khi nào và lý do đi du lịch.Ảnh: IT.

