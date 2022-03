Những sự thật bất ngờ về nước Nga, người bản địa chưa chắc đã biết

Nga có hồ tử thần Karachay khiến người chết nếu đứng cạnh 5 phút: Hồ Karachay xinh đẹp của Nga lại là hồ tử thần, có thể giết chết người nếu đứng quanh hồ trong vòng 5 phút. Lý do là vì hồ Karachay nằm trong một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất và có mức độ rò rỉ phóng xạ cao nhất. Nước Nga to hơn cả một hành tinh: Với diện tích bề mặt là 17 triệu km2, nước Nga thậm chí còn to hơn cả sao Diêm vương (16.6 triệu km2). Tuy nhiên, đây cũng là quốc gia có điều kiện địa lý khá khắc nghiệt, với 77% diện tích là băng lạnh. Nga có đường sắt dài nhất thế giới: Tuyến đường sắt Xuyên Siberia trải dài gần như trên khắp nước Nga. Đây là tuyến đường sắt đơn dài nhất thế giới với tổng chiều dài là 9.289 km, bắt đầu từ Nga và sang châu Á. Sở hữu thị trấn có người ở lạnh nhất trên Trái đất: Thị trấn Oymyakon, thuộc vùng Yakutia, Siberia, được coi là một trong những thị trấn có người ở lạnh nhất trên Trái đất. Nhiệt độ lạnh nhất được ghi nhận vào năm 1938 là -77,8°C. Nhiệt độ trung bình vào tháng 12 và tháng 1 là -50°C. Quốc gia có nhiều múi giờ nhất: Diện tích lớn nhất thế giới và trải dài ở cả 2 châu lục đã khiến nước Nga có đến 9 múi giờ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động kinh tế - chính trị ở đây. Kỷ lục sinh nở: Vào thế kỉ XVIII, một phụ nữ Nga đã sinh cùng lúc những 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 4, tổng cộng là 69 người con trong vòng 40 năm với cùng một người chồng. Người phụ ấy là nông dân tại tỉnh Shuya tên Valentina Vassilyev. Sở hữu con sông dài nhất châu Âu. Đó chính là sông Volga với chiều dài khoảng 3.690km (chưa tính các nhánh sông nhỏ). Nga từng lập kỉ lục có cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới tên SkyPark (dài 439 m), được xây dựng tại Vườn quốc gia Sochi. Cây cầu được bắc qua hẻm núi cao tới 198 m, có thể chịu động đất lên đến 9 độ richter. Nga có ngôn ngữ thiểu số nhất thế giới. Ngôn ngữ ấy là tiếng Ter Sami. Hiện tại chỉ còn 2 người ở bán đảo Kola sử dụng thứ tiếng này. Nga có ngọn núi cao nhất châu Âu. Với chiều cao 5.642 mét, Elbrus là đỉnh núi cao nhất Châu Âu. Đỉnh Elbrus là một đỉnh núi nằm ở miền tây dãy núi Kavkaz tại nước cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria thuộc Liên bang Nga. Luật nộp thuế vì... râu: Điều luật kỳ lạ này ra đời khoảng thế kỉ XVI. Peter Đại đế đưa ra đạo luật sau khi ông đi thăm các nước châu Âu phát triển và phát hiện ra rằng ở những nước phát triển người ta thường không để râu. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Thế giới phản ứng trước căng thẳng giữa Nga - Ucraina. Nguồn: VTV24.

