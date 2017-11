Những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Afghanistan

Mặc dù tại đất nước này có khá nhiều các di tích lịch sử và một số thắng cảnh như “Blue Mosque - nhà thờ màu xanh”, Hồ Band-e-Amir, Thành phố cổ Bost…Nhưng các du khách nên hạn chế đến trải nghiệm tại nơi này. Bởi các khách sạn và các nhà nghỉ có công dân nước ngoài đều bị đe dọa thường xuyên, đặc biệt là ở thủ đô Kabul một nơi được coi là cực kỳ nguy hiểm. Burkina Faso

Là một quốc gia nằm ở Tây Phi, Burkina Faso có một khu di tích được xếp hạng di sản văn hóa của Unesco đó là một ngôi làng gồm những ngôi nhà làm bằng bùn rất kỳ lạ, được xây dựng bởi người Kassena – một trong những tộc người thiểu số lâu đời nhất từng cư ngụ ở Burkina Faso vào thế kỷ 15. Nhưng quốc gia nguy hiểm này luôn bị đe dọa bởi các tổ chức khủng bố luôn tấn công vào tất cả những nơi nào có mặt người nước ngoài bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu vực thăm quan…các nhóm cực đoan có thể vượt qua biên giới Niger vào Burkina Faso để bắt cóc những người nước ngoài đi thành nhóm nhỏ. Burudin

Đất nước này có những khu rừng nguyên sinh còn hoang sơ với rất nhiều loại động vật hoang dã như hà mã và vô số các loài chim bay lượn trên hồ Tanganyika. Ngoài ra, nơi đây cũng có những lễ hội truyền thống với nhạc cổ và tiếng trống Burudian rộn ràng đã được lưu trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Unesco. Tuy nhiên, du khách cũng không hề được khuyến khích đến đất nước này để thưởng thức những đặc sản văn hóa trên bởi những nguy hiểm luôn rình rập họ. Bởi những sự cố bạo lực xảy ra liên tục khắp cả nước và tập trung cao độ ở Bujumbura với các vụ ám sát chính trị và các vụ khủng bố trong đó người nước ngoài là một mục tiêu chính. Cộng hòa Trung Phi

Đất nước Trung Phi có vườn quốc gia Manovo – Gounda St Floris nơi có rất nhiều các động vật hoang dã như tê giác, báo hoa, voi, trâu …và nhiều địa danh thám hiểm mà các du khách ưa mạo hiểm yêu thích. Nhưng nơi đây cũng là một trong những đất nước luôn được cảnh giới là nguy hiểm nhất hành tinh. Theo báo cáo của LHQ, tình trạng bạo lực, giết người, cướp bóc và vi phạm nhân quyền xảy ra liên tiếp trên toàn quốc. Kể từ tháng 1/ 2015 đã có những vụ bắt cóc các chính khách của chính phủ, các nhân viên cứu trợ nhân đạo và nhân viên LHQ. Trong năm qua cũng có các đợt bùng nổ bạo lực giữa các dân tộc, đặc biệt là ở Bangui và Bambari. Chad

Là một quốc gia ít tên tuổi ở Châu Phi, nhưng đất nước này có những cảnh quan tuyệt đẹp vô cùng quyến rũ du khách khắp nơi với những thung lũng, núi đồi như điêu khắc, đặc biệt nhất phải kể tới hồ Ounianga đẹp như tranh vẽ. Nhưng đây cũng là quốc gia có những cuộc tấn công bạo lực mang tính sát thương cao. Vào tháng 6 và tháng 7/2015, đã có một cuộc khủng bố khiến 53 người chết và nhiều người bị thương. Các cuộc tấn công nhằm vào khách du lịch cũng diễn ra không ít. Cộng hòa dân chủ Congo

Đất nước này có vườn quốc gia Garamba với các động vật quý hiếm như voi, hươu cao cổ, hà mã, tê giác trắng…nhưng sự hiện diện liên tục của các nhóm vũ trang chống lại nhà nước cùng với bạo lực xuyên quốc gia và làn sóng người tị nạn từ các nước láng giềng khiến cho tình hình chính trị, an ninh luôn lâm vào tình trạng báo động. Đã xảy ra rất nhiều các cuộc bắt cóc khách du lịch, nhân viên cứu trợ, và nhân viên các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Iraq

Iraq có một danh sách các di tích lịch sử đảm bảo mê hoặc bất kỳ du khách yêu thích lịch sử nào như các thành phố cổ, các đền thờ có niên đại từ hàng thế kỷ trước…Tuy nhiên, tình hình an ninh của Iraq bất ổn liên tục khi các nhóm vũ trang chống lại nhà nước đã kiểm soát một số tỉnh. Trong khi đó lực lượng liên minh trong đó có Anh vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào miền bắc và miền tây nước này. Quá nguy hiểm nếu bạn vẫn muốn ghé qua đất nước này. Lybia

Quốc gia này có thành phố Leptis Magna được Unesco miêu tả là “một trong những thành phố đẹp nhất của đế chế La Mã” với các công trình kiến trúc hoàn hảo tuyệt vời. Nhưng, thật đáng tiếc, đất nước này cũng nằm trong danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất bởi vẫn còn các mối đe dọa cao trên cả nước từ những cuộc tấn công khủng bố và bắt cóc người nước ngoài của các tổ chức cực đoan. Triều Tiên

Tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên có một số di tích và những biểu tượng khá ấn tượng. Nhưng đặc biệt hơn cả là nền văn hóa bí ẩn của đất nước đang rất được người dân phương Tây tò mò này. Nhưng theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ, những căng thẳng cao trên bán đảo Triều Tiên sau một loạt các cuộc tên lửa hạt nhân của Triều Tiên trong những năm gần đây vẫn có một mối đe dọa đến sự mất ổn định và tình hình an ninh bất ổn tại khu vực. Điều này là một nguy cơ đáng kể cho các du khách nước ngoài. Syria

Đất nước này nổi tiếng với thành phố cổ Damasus được thành lập vào thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên với rất nhiều di tích lịch sự hấp dẫn các du khách. Nhưng tại Syria, vẫn còn tồn tại nhiều nguy hiểm và bất ổn bởi nhiều cuộc chiến khắp Syria bao gồm cả ở Damasus và các vùng ngoại ô. Đặc biệt là ở phía bắc và đông của đất nước. Yemen

Ở khu vực Socotra ngoài khơi bờ biển Yemen, được biết đến với hệ động vật và thực vật phong phú, đa dạng và khác biệt. Có tới 37% các loài thực vật và 90% các loài bò sát ở nơi đây không tìm thấy được ở nơi khác. Sana’a, thủ đô của Yemen được xây dựng từ 2.500 năm trước đây, đã được Unesco công nhận là di tích văn hóa. Nhưng bên cạnh đó, Yemen lại có tình hình an ninh rất căng thẳng và bất ổn ở những khu vực chưa rõ ràng thuộc về phe nào kiểm soát. Xuất hiện các vụ tấn công và giam giữ trái phép người nước ngoài từ các nhóm khủng bố và dân quân địa phương. Phần còn lại của thế giới

Các bộ ngoại giao của các nước Phương Tây cũng khuyến cáo dân chúng không du lịch tại các nước bao gồm Algeria, Angola, Eritrea, Haiti (ảnh), Nigeria, Pakistan, Ả rập Xê Út, Uganda bởi tình hình an ninh quá bất ổn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với du khách của các nước này.

Afghanistan

Mặc dù tại đất nước này có khá nhiều các di tích lịch sử và một số thắng cảnh như “Blue Mosque - nhà thờ màu xanh”, Hồ Band-e-Amir, Thành phố cổ Bost…Nhưng các du khách nên hạn chế đến trải nghiệm tại nơi này. Bởi các khách sạn và các nhà nghỉ có công dân nước ngoài đều bị đe dọa thường xuyên, đặc biệt là ở thủ đô Kabul một nơi được coi là cực kỳ nguy hiểm. Burkina Faso

Là một quốc gia nằm ở Tây Phi, Burkina Faso có một khu di tích được xếp hạng di sản văn hóa của Unesco đó là một ngôi làng gồm những ngôi nhà làm bằng bùn rất kỳ lạ, được xây dựng bởi người Kassena – một trong những tộc người thiểu số lâu đời nhất từng cư ngụ ở Burkina Faso vào thế kỷ 15. Nhưng quốc gia nguy hiểm này luôn bị đe dọa bởi các tổ chức khủng bố luôn tấn công vào tất cả những nơi nào có mặt người nước ngoài bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu vực thăm quan…các nhóm cực đoan có thể vượt qua biên giới Niger vào Burkina Faso để bắt cóc những người nước ngoài đi thành nhóm nhỏ. Burudin

Đất nước này có những khu rừng nguyên sinh còn hoang sơ với rất nhiều loại động vật hoang dã như hà mã và vô số các loài chim bay lượn trên hồ Tanganyika. Ngoài ra, nơi đây cũng có những lễ hội truyền thống với nhạc cổ và tiếng trống Burudian rộn ràng đã được lưu trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Unesco. Tuy nhiên, du khách cũng không hề được khuyến khích đến đất nước này để thưởng thức những đặc sản văn hóa trên bởi những nguy hiểm luôn rình rập họ. Bởi những sự cố bạo lực xảy ra liên tục khắp cả nước và tập trung cao độ ở Bujumbura với các vụ ám sát chính trị và các vụ khủng bố trong đó người nước ngoài là một mục tiêu chính. Cộng hòa Trung Phi

Đất nước Trung Phi có vườn quốc gia Manovo – Gounda St Floris nơi có rất nhiều các động vật hoang dã như tê giác, báo hoa, voi, trâu …và nhiều địa danh thám hiểm mà các du khách ưa mạo hiểm yêu thích. Nhưng nơi đây cũng là một trong những đất nước luôn được cảnh giới là nguy hiểm nhất hành tinh. Theo báo cáo của LHQ, tình trạng bạo lực, giết người, cướp bóc và vi phạm nhân quyền xảy ra liên tiếp trên toàn quốc. Kể từ tháng 1/ 2015 đã có những vụ bắt cóc các chính khách của chính phủ, các nhân viên cứu trợ nhân đạo và nhân viên LHQ. Trong năm qua cũng có các đợt bùng nổ bạo lực giữa các dân tộc, đặc biệt là ở Bangui và Bambari. Chad

Là một quốc gia ít tên tuổi ở Châu Phi, nhưng đất nước này có những cảnh quan tuyệt đẹp vô cùng quyến rũ du khách khắp nơi với những thung lũng, núi đồi như điêu khắc, đặc biệt nhất phải kể tới hồ Ounianga đẹp như tranh vẽ. Nhưng đây cũng là quốc gia có những cuộc tấn công bạo lực mang tính sát thương cao. Vào tháng 6 và tháng 7/2015, đã có một cuộc khủng bố khiến 53 người chết và nhiều người bị thương. Các cuộc tấn công nhằm vào khách du lịch cũng diễn ra không ít. Cộng hòa dân chủ Congo

Đất nước này có vườn quốc gia Garamba với các động vật quý hiếm như voi, hươu cao cổ, hà mã, tê giác trắng…nhưng sự hiện diện liên tục của các nhóm vũ trang chống lại nhà nước cùng với bạo lực xuyên quốc gia và làn sóng người tị nạn từ các nước láng giềng khiến cho tình hình chính trị, an ninh luôn lâm vào tình trạng báo động. Đã xảy ra rất nhiều các cuộc bắt cóc khách du lịch, nhân viên cứu trợ, và nhân viên các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Iraq

Iraq có một danh sách các di tích lịch sử đảm bảo mê hoặc bất kỳ du khách yêu thích lịch sử nào như các thành phố cổ, các đền thờ có niên đại từ hàng thế kỷ trước…Tuy nhiên, tình hình an ninh của Iraq bất ổn liên tục khi các nhóm vũ trang chống lại nhà nước đã kiểm soát một số tỉnh. Trong khi đó lực lượng liên minh trong đó có Anh vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào miền bắc và miền tây nước này. Quá nguy hiểm nếu bạn vẫn muốn ghé qua đất nước này. Lybia

Quốc gia này có thành phố Leptis Magna được Unesco miêu tả là “một trong những thành phố đẹp nhất của đế chế La Mã” với các công trình kiến trúc hoàn hảo tuyệt vời. Nhưng, thật đáng tiếc, đất nước này cũng nằm trong danh sách các quốc gia nguy hiểm nhất bởi vẫn còn các mối đe dọa cao trên cả nước từ những cuộc tấn công khủng bố và bắt cóc người nước ngoài của các tổ chức cực đoan. Triều Tiên

Tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên có một số di tích và những biểu tượng khá ấn tượng. Nhưng đặc biệt hơn cả là nền văn hóa bí ẩn của đất nước đang rất được người dân phương Tây tò mò này. Nhưng theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ, những căng thẳng cao trên bán đảo Triều Tiên sau một loạt các cuộc tên lửa hạt nhân của Triều Tiên trong những năm gần đây vẫn có một mối đe dọa đến sự mất ổn định và tình hình an ninh bất ổn tại khu vực. Điều này là một nguy cơ đáng kể cho các du khách nước ngoài. Syria

Đất nước này nổi tiếng với thành phố cổ Damasus được thành lập vào thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên với rất nhiều di tích lịch sự hấp dẫn các du khách. Nhưng tại Syria, vẫn còn tồn tại nhiều nguy hiểm và bất ổn bởi nhiều cuộc chiến khắp Syria bao gồm cả ở Damasus và các vùng ngoại ô. Đặc biệt là ở phía bắc và đông của đất nước. Yemen

Ở khu vực Socotra ngoài khơi bờ biển Yemen, được biết đến với hệ động vật và thực vật phong phú, đa dạng và khác biệt. Có tới 37% các loài thực vật và 90% các loài bò sát ở nơi đây không tìm thấy được ở nơi khác. Sana’a, thủ đô của Yemen được xây dựng từ 2.500 năm trước đây, đã được Unesco công nhận là di tích văn hóa. Nhưng bên cạnh đó, Yemen lại có tình hình an ninh rất căng thẳng và bất ổn ở những khu vực chưa rõ ràng thuộc về phe nào kiểm soát. Xuất hiện các vụ tấn công và giam giữ trái phép người nước ngoài từ các nhóm khủng bố và dân quân địa phương. Phần còn lại của thế giới

Các bộ ngoại giao của các nước Phương Tây cũng khuyến cáo dân chúng không du lịch tại các nước bao gồm Algeria, Angola, Eritrea, Haiti (ảnh), Nigeria, Pakistan, Ả rập Xê Út, Uganda bởi tình hình an ninh quá bất ổn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với du khách của các nước này.