Những lễ hội mùa thu độc đáo nhất thế giới

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque, New Mexico, Mỹ: Đây là lễ hội độc đáo thường niên được tổ chức vào tuần lễ đầu tiên trong tháng 10 tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ. Đây là một trong những lễ hội mùa thu hấp dẫn nhất trên thế giới, thu hút hơn 500.000 người tham gia. Ngoài được ngắm nhìn bữa tiệc khinh khí cầu đầy màu sắc, du khách còn được thưởng thức nhiều buổi hòa nhạc thú vị, khám phá văn hóa ẩm thực đặc sắc.Lễ hội Đêm Trắng (Paris, Pháp): Du lịch Paris vào mùa thu không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp lãng mạn quyến rũ của thiên nhiên mà bạn còn được tham gia lễ hội Đêm Trắng được tổ chức hàng năm vào ngày 3/10. Vào Đêm Trắng, tất cả phương tiện công cộng, viện bảo tàng sẽ hoạt động suốt đêm, các thư viện có tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt, những màn trình diễn được tổ chức tại khắp các con đường trong thành phố. Lễ hội bia ở Oktoberfest - Đức: Sự kiện này là thiên đường cho những người yêu thích văn hóa Đức và bia. Lễ hội được tổ chức từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 hàng năm ở Munich và được coi là lễ hội bia lớn nhất hành tinh. Lễ hội bia Oktoberfest 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 3/10 (ngày Quốc khánh của Đức) mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến của đại dịch COVID-19.Lễ hội Diwali, Ấn Độ: Với người dân, Diwali là dịp để họ bày tỏ lòng tôn kính với nữ thần Lakshmi – nữ thần mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và sắc đẹp. Người ta tin rằng nhờ có nữ thần mà họ mới được may mắn và thành công trong cuộc sống. Vào ngày diễn ra lễ hội, người Ấn Độ thường dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, trang trí đèn, nến trong nhà và ngoài phố. Lễ hội MassKara (Philippines). Đây là lễ hội của những nụ cười, được tổ chức từ ngày 18/10 tại thành phố Bacolod, đảo Nergros, Philippines. Lễ hội MassKara ra đời như một lời tuyên bố rằng, người dân Bacolod dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ vượt qua và đứng dậy. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều cuộc thi khiêu vũ đường phố hấp dẫn. Du khách đến đây dịp này sẽ được hòa mình vào dòng nhạc, những điệu nhảy sôi động hoặc thích thú với lễ hội bia tại quảng trường lớn của thành phố. Lễ hội La Merce - Tây Ban Nha: Được tổ chức hàng năm vào ngày 24/9, La Merce diễn ra tại thành phố Barcelona. Bắt nguồn từ thời Trung cổ, lễ hội được tổ chức với các cuộc diễu hành đường phố, nhạc sống, pháo hoa và xây tháp người. Theo thời gian, lễ hội La Merce vẫn được bảo tồn và thu hút rất nhiều khách du lịch đến Tây Ban Nha.

