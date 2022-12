Những cách đón Giáng sinh kỳ lạ ở các nước trên thế giới

Giấu chổi quét nhà ở Na Uy: Theo người Na Uy, các linh hồn và phù thủy thường đi lang thang vào đêm trước Giáng Sinh tạo ra những trò đùa, trêu trọc. Do vậy, các gia đình sẽ giấu đi những chiếc chổi quét nhà vào đêm trước Giáng Sinh, hạn chế linh hồn, phù thủy ghé qua. Giấu 'dưa chua Giáng Sinh': Người Đức có phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ là giấu món đồ trang trí cây thông Noel có hình quả dưa chua. Đứa trẻ tìm thấy quả dưa Giáng Sinh này sẽ được tặng quà. Đặt giày bên lò sưởi: Trẻ em Hà Lan thường chờ đợi nhân vật có tên là Sinterklaas hoặc Sint-Nicolaas ghé thăm nhà của họ và bỏ đầy kẹo cùng những món quà nhỏ vào giày. Trẻ em đặt giày bên đống lửa, lò sưởi của gia đình và đặt vào đó một củ cà rốt như quà tặng cho Sinterklaas. Ngủ dưới sàn: Người Phần Lan tin rằng đêm Giáng sinh là lúc linh hồn của người chết sẽ lên giường họ để nghỉ ngơi. Vì thế, nhiều người sẽ chọn cách ngủ trên sàn nhà trong những ngày này. Ném giày bói tình duyên: Ở Czech, Giáng sinh là dịp đặc biệt đối với những cô gái độc thân. Họ tin rằng, nếu đứng quay lưng vào cổng nhà và ném giày qua vai thì sẽ biết được chuyện tình yêu của mình trong năm mới. Nếu mũi giày quay vào cửa chính, cô gái đó sẽ tìm được một nửa của mình. Trong trường hợp mũi giày quay ra ngoài, nhân vật chính sẽ tiếp tục độc thân. Ném bột bói tiền tài: Người Slovakia có phong tục Giáng sinh là ném một thìa bánh loksa lên trần nhà. Đây là một loại bánh truyền thống của người dân nơi đây vào dịp lễ Noel. Và nếu bánh bám vào trần càng lâu thì năm tới họ càng gặp nhiều may mắn và giàu có. Đốt hình nộm rơm dê Gävle ở Thuỵ Điển: Đây là phong tục của người dân Thụy Điển từ năm 1966. Dê Yule được cho là bạn đồng hành của Thánh Nicholas, người có quyền kiểm soát ma quỷ. Khi Giáng sinh kết thúc, người ta sẽ đốt cháy hình nộm chú dê này để đánh dấu một lễ hội thành công. Trang trí cây thông bằng mạng nhện (Ukraine): Không dùng những quả cầu sáng, các chuỗi cườm sáng lấp lánh hay bóng đèn, người dân Ukraine lại dùng mạng nhện trang trí thông Noel. Họ quan niệm rằng buổi sáng ngày Giáng sinh ai là người đầu tiên nhìn thấy cây thông sẽ gặp may mắn cả năm. Ăn sâu bướm ở châu Phi: Ở một số nơi ở miền Nam của châu Phi họ xem sâu bướm là một món ăn ngon và chỉ được dùng trong những dịp đặc biệt. Theo đó, mỗi khi Giáng sinh về, họ lại thưởng thức món sâu bướm. Trượt Patin đến nhà thờ ở Venezuela: Người dân Venezuela bắt đầu đón Giáng sinh khá sớm từ ngày 16/12 bằng một nghi lễ sáng sớm độc đáo có tên Misa de Aguinaldo, mọi người đến dự bằng cách trượt patin. Các đường phố bị chặn cho tới 8h sáng để đảm bảo an toàn cho mọi người. Hóa thân thành dê và hát mừng ở Romania: Ở nhiều vùng của Romania, có truyền thống đặc biệt là hóa thân thành con dê và mang theo chiếc mặt nạ nhiều màu sắc và đi vòng quanh các ca sĩ đang hát những bài hát truyền thống của Romania.

Giấu chổi quét nhà ở Na Uy: Theo người Na Uy, các linh hồn và phù thủy thường đi lang thang vào đêm trước Giáng Sinh tạo ra những trò đùa, trêu trọc. Do vậy, các gia đình sẽ giấu đi những chiếc chổi quét nhà vào đêm trước Giáng Sinh, hạn chế linh hồn, phù thủy ghé qua. Giấu 'dưa chua Giáng Sinh': Người Đức có phong tục đón Giáng sinh kỳ lạ là giấu món đồ trang trí cây thông Noel có hình quả dưa chua. Đứa trẻ tìm thấy quả dưa Giáng Sinh này sẽ được tặng quà. Đặt giày bên lò sưởi: Trẻ em Hà Lan thường chờ đợi nhân vật có tên là Sinterklaas hoặc Sint-Nicolaas ghé thăm nhà của họ và bỏ đầy kẹo cùng những món quà nhỏ vào giày. Trẻ em đặt giày bên đống lửa, lò sưởi của gia đình và đặt vào đó một củ cà rốt như quà tặng cho Sinterklaas. Ngủ dưới sàn: Người Phần Lan tin rằng đêm Giáng sinh là lúc linh hồn của người chết sẽ lên giường họ để nghỉ ngơi. Vì thế, nhiều người sẽ chọn cách ngủ trên sàn nhà trong những ngày này. Ném giày bói tình duyên: Ở Czech, Giáng sinh là dịp đặc biệt đối với những cô gái độc thân. Họ tin rằng, nếu đứng quay lưng vào cổng nhà và ném giày qua vai thì sẽ biết được chuyện tình yêu của mình trong năm mới. Nếu mũi giày quay vào cửa chính, cô gái đó sẽ tìm được một nửa của mình. Trong trường hợp mũi giày quay ra ngoài, nhân vật chính sẽ tiếp tục độc thân. Ném bột bói tiền tài: Người Slovakia có phong tục Giáng sinh là ném một thìa bánh loksa lên trần nhà. Đây là một loại bánh truyền thống của người dân nơi đây vào dịp lễ Noel. Và nếu bánh bám vào trần càng lâu thì năm tới họ càng gặp nhiều may mắn và giàu có. Đốt hình nộm rơm dê Gävle ở Thuỵ Điển: Đây là phong tục của người dân Thụy Điển từ năm 1966. Dê Yule được cho là bạn đồng hành của Thánh Nicholas, người có quyền kiểm soát ma quỷ. Khi Giáng sinh kết thúc, người ta sẽ đốt cháy hình nộm chú dê này để đánh dấu một lễ hội thành công. Trang trí cây thông bằng mạng nhện (Ukraine): Không dùng những quả cầu sáng, các chuỗi cườm sáng lấp lánh hay bóng đèn, người dân Ukraine lại dùng mạng nhện trang trí thông Noel. Họ quan niệm rằng buổi sáng ngày Giáng sinh ai là người đầu tiên nhìn thấy cây thông sẽ gặp may mắn cả năm. Ăn sâu bướm ở châu Phi: Ở một số nơi ở miền Nam của châu Phi họ xem sâu bướm là một món ăn ngon và chỉ được dùng trong những dịp đặc biệt. Theo đó, mỗi khi Giáng sinh về, họ lại thưởng thức món sâu bướm. Trượt Patin đến nhà thờ ở Venezuela: Người dân Venezuela bắt đầu đón Giáng sinh khá sớm từ ngày 16/12 bằng một nghi lễ sáng sớm độc đáo có tên Misa de Aguinaldo, mọi người đến dự bằng cách trượt patin. Các đường phố bị chặn cho tới 8h sáng để đảm bảo an toàn cho mọi người. Hóa thân thành dê và hát mừng ở Romania: Ở nhiều vùng của Romania, có truyền thống đặc biệt là hóa thân thành con dê và mang theo chiếc mặt nạ nhiều màu sắc và đi vòng quanh các ca sĩ đang hát những bài hát truyền thống của Romania.