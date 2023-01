Những bí mật về Tổng thống Putin không phải ai cũng biết

Tổng thống Putin từng lớn lên trong nghèo khó. Gia đình ông từng phải sống chung cùng những người khác trong một căn hộ được mô tả là "thiếu nước nóng và rất nhiều chuột". Điều khiến ông không thể quên về tuổi thơ là thú đuổi bắt chuột mỗi khi rảnh rỗi. Putin từng không phải là một học sinh gương mẫu, thậm chí thầy giáo còn coi ông như "thành phần cá biệt" của lớp. Năm 18 tuổi, ông đã giành được đai đen bộ môn võ judo. Putin được cho là đã phá kỷ lục ở bộ môn Judo khi là người Nga đầu tiên được phong bát đẳng. Tổng thống Nga từng tham gia vào Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và nằm vùng ở Đông Đức. Ông có nhiệm vụ tuyển mộ người nước ngoài với hy vọng đào tạo họ trở thành các điệp viên nằm vùng ở Mỹ. Ông về Nga năm 1991 và nghỉ việc ở KGB khi mang hàm Trung tá. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Putin là nhà lãnh đạo nước Nga lâu nhất kể từ thời Joseph Stalin. Về khả năng ngoại ngữ, ông Putin được cho là nói tiếng Đức thành thạo hơn tiếng Anh. Với vốn tiếng Đức, ông có thể tự tin giao tiếp với Thủ tướng Đức Merkel. Putin là "fan" của nhóm nhạc The Beatles. Bài hát yêu thích của ông là Yesterday. Tổng thống Nga từng hai lần được đề xử giải Nobel Hòa Bình vào năm 2014 và 2021. Nhà lãnh đạo Nga có sở thích đặc biệt với các môn thể thao ngoài trời như đi săn hay câu cá, lặn biển. Tổng thống Putin đặc biệt yêu thích những chú chó. Ông thậm chí mang theo chó cưng của mình tới các cuộc tiếp đón nguyên thủ nước ngoài. Ông từng mang theo chú chó cưng Connie đến cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngoài ra, ông Putin cũng thể hiện tình yêu với nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Ảnh: Reuters, IT, AP, IT.

Tổng thống Putin từng lớn lên trong nghèo khó. Gia đình ông từng phải sống chung cùng những người khác trong một căn hộ được mô tả là "thiếu nước nóng và rất nhiều chuột". Điều khiến ông không thể quên về tuổi thơ là thú đuổi bắt chuột mỗi khi rảnh rỗi. Putin từng không phải là một học sinh gương mẫu, thậm chí thầy giáo còn coi ông như "thành phần cá biệt" của lớp. Năm 18 tuổi, ông đã giành được đai đen bộ môn võ judo. Putin được cho là đã phá kỷ lục ở bộ môn Judo khi là người Nga đầu tiên được phong bát đẳng. Tổng thống Nga từng tham gia vào Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và nằm vùng ở Đông Đức. Ông có nhiệm vụ tuyển mộ người nước ngoài với hy vọng đào tạo họ trở thành các điệp viên nằm vùng ở Mỹ. Ông về Nga năm 1991 và nghỉ việc ở KGB khi mang hàm Trung tá. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Putin là nhà lãnh đạo nước Nga lâu nhất kể từ thời Joseph Stalin. Về khả năng ngoại ngữ, ông Putin được cho là nói tiếng Đức thành thạo hơn tiếng Anh. Với vốn tiếng Đức, ông có thể tự tin giao tiếp với Thủ tướng Đức Merkel. Putin là "fan" của nhóm nhạc The Beatles. Bài hát yêu thích của ông là Yesterday. Tổng thống Nga từng hai lần được đề xử giải Nobel Hòa Bình vào năm 2014 và 2021. Nhà lãnh đạo Nga có sở thích đặc biệt với các môn thể thao ngoài trời như đi săn hay câu cá, lặn biển. Tổng thống Putin đặc biệt yêu thích những chú chó. Ông thậm chí mang theo chó cưng của mình tới các cuộc tiếp đón nguyên thủ nước ngoài. Ông từng mang theo chú chó cưng Connie đến cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ngoài ra, ông Putin cũng thể hiện tình yêu với nhiều loài động vật hoang dã khác nhau. Ảnh: Reuters, IT, AP, IT.