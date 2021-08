Nhóm khủng bố IS-K đánh bom sân bay Kabul nguy hiểm thế nào?

ISIS-K hay IS-K là một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan. Chữ "K" trong ISIS-K là viết tắt của vùng Khorasan. Nhóm khủng bố IS-K được thành lập bởi các cựu thành viên Taliban tại Pakistan vào tháng 1/2015, khi IS đang "hoành hành" trên khắp lãnh thổ Syria và Iraq. Ảnh: Daily Mail. IS-K sau đó chiêu mộ thêm các chiến binh từ nhiều nhóm phiến quân khác nhau. Nguồn tin cho biết, nhiều thành viên ISIS-K từng đứng trong hàng ngũ các nhóm cực đoan như Tehrik-E Taliban (TTP) và Lashkar-e-Jhangvi (LJ) có liên quan đến vụ bắt cóc và giết hại phóng viên Daniel Pearl của Wall Street Journal năm 2002. Ảnh: NPY. Trong vòng 3 năm đầu tiên, IS-K đã tấn công các nhóm thiểu số, các khu vực công cộng, các tổ chức và nhiều mục tiêu của chính phủ tại các thành phố lớn ở Afghanistan và Pakistan. Nhóm này cũng được biết đến với những video hành quyết rùng rợn. Ảnh: Những người phụ nữ bị thương trong vụ đánh bom sân bay Kabul ngày 26/8. Ảnh: Getty. Theo USA Today, tổ chức IS-K đã thực hiện 6 cuộc tấn công kinh hoàng tại thủ đô Afghanistan vào năm 2016, 18 cuộc tấn công vào năm 2017 và 24 cuộc tấn công vào năm 2018. Ảnh: Twitter. Năm 2018, IS-K trở thành một trong 4 tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP). Ảnh: BBC. IS-K hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trên toàn thế giới chống lại những người không theo đạo Hồi. Ảnh: Các chiến binh IS trong buổi huấn luyện tại tỉnh Kunar, Afghanistan, năm 2017. Ảnh: Daily Mail. Lực lượng này sau đó suy yếu hơn do hứng chịu những tổn thất lớn về lãnh thổ và mất đi nhiều thủ lĩnh cấp cao trước các chiến dịch tấn công do Mỹ và liên quân thực hiện vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Theo Daily Mail, Mỹ ước tính ISIS-K hiện có khoảng 2.000 chiến binh. Ảnh: Fars. Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc và Quân đội Mỹ, IS-K hiện chủ yếu đóng tại các cơ sở ngầm trong hoặc gần các thành phố để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Ảnh: AP. USA Today dẫn lời Douglas London, cựu Giám đốc chống khủng bố hàng đầu của CIA trong khu vực, bao gồm Afghanistan, cho biết mối đe dọa do ISIS-K gây ra hiện ở mức cao do khoảng trống an ninh được tạo ra sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Taliban hiện được xem là "kẻ thù không đội trời chung" của IS-K. Ảnh: Fox. Trong những năm qua, ISIS-K vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công chết chóc nhằm vào dân thường ở cả Afghanistan và Pakistan. Ảnh: CNN. Vào ngày 8/5/2021, ISIS-K tấn công một trường học dành cho nữ sinh ở Kabul và giết chết ít nhất 68 người, làm bị thương hơn 165 người, trong đó đa số là nữ sinh. Ảnh: Reuters. Tháng 11/2020, hai tay súng ISIS-K xông vào trường Đại học Kabul, bắn chết 18 sinh viên, một binh sĩ Afghanistan và làm bị thương 28 người khác. Ảnh: Reuters. Vào tháng 5/2020, nhóm này tấn công một phòng khám phụ sản của người Hồi giáo dòng Shiite thiểu sổ, giết chết 24 phụ nữ, trẻ sơ sinh và một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Hiện trường một vụ tấn công do ISIS-K thực hiện bên ngoài nhà tù Jalalabad ở Afghanistan tháng 8/2020. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Taliban đánh bom trụ sở cảnh sát Afghanistan (Nguồn video: THĐT)

