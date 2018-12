Nhìn lại năm đầy thành công của cựu Đệ nhất phu nhân Obama

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018 của trang Ranker. Ảnh: CNN. Theo kết quả khảo sát của Gallup được công bố ngày 27/12 cho thấy, bà Michelle Obama được bình chọn là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ năm 2018. Ảnh: ABC News. Trước đó, đầu năm 2018, bà Michelle Obama cũng được trang YouGov bầu chọn là người phụ nữ được ngưỡng mộ thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau nữ diễn viên Angeliana Jolie. Ảnh: kosovapress.com. Có thể nói, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã có một năm 2018 gặt hái được nhiều thành công. Đáng chú ý là việc ra mắt cuốn hồi ký "Becoming" hồi tháng 11. Ảnh: Time. Cuốn hồi ký Becoming của cựu Đệ nhất phu nhân Obama trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2018 tại Mỹ chỉ 15 ngày sau khi phát hành. Ảnh: USA Today. Được biết, trong 15 ngày sau khi lên kệ, "Becoming" đã bán được hơn 2 triệu bản. Như vậy, doanh số của Becoming còn ấn tượng hơn cả cuốn First Lady Hillary Clinton’s Living History (Hồi ký Hillary Clinton và chính trường nước Mỹ) - bán được 1 triệu bản sau 30 ngày. Ảnh: ALM. Washington Post cho hay, cuốn hồi ký Becoming, được dịch ra 31 ngôn ngữ khác nhau, cũng là sách bán chạy nhất ở nhiều nước khác bao gồm Anh, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Phần Lan...Ảnh: CNN. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Obama có sức thu hút lớn đến mức sự kiện quảng bá sách của bà có sức hấp dẫn chẳng khác show diễn của những danh ca nổi tiếng. Tour lưu diễn quảng bá sách Becoming của bà Obama diễn ra tại 15 điểm thuộc Mỹ và Châu Âu. Ảnh: ET. Sức hút của cuốn sách cho thấy vị cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ này là một nhân vật rất được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Glamour. Bà Michelle Obama diện bộ váy vàng nổi bật khi xuất hiện trong sự kiện quảng bá cuốn sách Becoming tại Anh tháng 12/2018. Ảnh: ES. Không chỉ là vợ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Michelle Obama còn là một luật sư thành công. Bà từng tốt nghiệp Đại học Princeton và Trường Luật Harvard. Ảnh: Politico. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle từng tổ chức thành công nhiều chiến dịch thúc đẩy quyền giáo dục cho trẻ em nữ và chống nạn béo phì. Có thể nói, bà Obama đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ trên khắp thế giới. Ảnh: NY Post. Mời độc giả xem thêm video về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Obama (Nguồn: Youtube)

