Nhìn lại 2 năm cuộc xung đột Nga - Ukraine

Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, đến nay, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên chiến trường. Ảnh: Quang cảnh khu vực gần Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. (Nguồn ảnh: Reuters) Hôm 18/2/2024, Nga tuyên bố nắm toàn quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka, sau khi quân đội Ukraine rút quân. Việc giành quyền kiểm soát thị trấn này được xem là thắng lợi lớn nhất của Nga trong 9 tháng qua trong xung đột ở Ukraine, kể từ khi Moscow nắm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5/2023. Ảnh: Một khu dân cư hoang tàn gần Avdiivka ngày 19/2/2024. Theo New York Times, nếu Nga chiếm ưu thế trên chiến trường trong khoảng thời gian tới, đây sẽ là áp lực nặng nề đối với Ukraine. Ảnh: Quang cảnh các tòa nhà bị hư hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol ngày 3/4/2022. Tuy vậy, Ukraine cũng đã đạt được một số kết quả trên chiến trường trong cuộc xung đột hai năm qua. Trong đó, vào ngày 22/9/2023, một loạt tên lửa Storm Shadow đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol,...Ảnh: Các quân nhân Ukraine chụp ảnh gần một cây cầu bị phá hủy ở thị trấn Irpin, ngoại ô Kiev, ngày 1 tháng 4 năm 2022. Các quan chức Mỹ trước đó nhận định rằng mục tiêu đối với Ukraine trong năm nay là ngăn chặn Nga đạt được thêm bước tiến, đồng thời củng cố lực lượng và tiến hành thêm các cuộc tấn công như ở Crimea. Các mục tiêu tấn công trong giai đoạn tới có thể bao gồm các nhà máy sản xuất vũ khí, kho vũ khí và các tuyến đường để vận chuyển đạn dược của Nga. Quân nhân Ukraine đi ngang qua một phương tiện bị hư hại tại địa điểm giao tranh với quân đội Nga, ở Kiev, ngày 26/2/2022. Khói lửa bốc lên trong cuộc pháo kích gần Kiev ngày 26/2/2022. Bức ảnh chụp các binh sĩ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vào vị trí ở trung tâm Kiev trong cuộc xung đột với Nga ngày 25/2/2022. Một người đàn ông đi ngang qua đám cháy sau trận pháo kích ở Kharkiv, Ukraine, ngày 25/3/2022. Cảnh ùn tắc trên đường phố Kharkiv khi người dân rời khỏi thành phố ngày 24/2/2022 trong bối cảnh cuộc xung đột diễn ra. Một người phụ nữ bế chú mèo phía trước những tòa nhà bị phá hủy do đợt pháo kích của Nga ở Borodyanka, vùng Kiev, Ukraine, ngày 5/4/2022. >>> Mời độc giả xem thêm video: Nga cáo buộc Ukraine đứng sau âm mưu đầu độc nhiều phi công Nga

