Nhan sắc ấn tượng của thái tử phi Hoàng gia Jordan

Tối 31/5, Quốc vương Abdullah II đã tổ chức một bữa tiệc mừng trước đám cưới của con trai cả, Thái tử Al Hussein bin Abdullah II và con dâu Rajwa Khalid Alseif ở thủ đô Amman. Bữa tiệc có hơn 4.000 người Jordan tham dự. Khách mời được phục vụ món ăn truyền thống trong các lễ hội của Jordan như Mansaf - món thịt cừu nấu nước với sữa chua lên men và các loại thảo mộc. Bên cạnh những thông tin về lễ cưới, thân thế của t hái tử phi Hoàng gia Jordan cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Được biết, Rajwa Al Saif sinh ngày 28/4/1994 cùng tuổi với Thái tử Jordan. Rajwa là con gái út của Khalid Musaed Saif Abdulaziz Al Saif - một doanh nhân giàu có ở Saudi Arabia. Theo truyền thông Anh, cha cô là Giám đốc điều hành của tập đoàn Al Saif, một công ty tư nhân cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xây dựng và an ninh. Thái tử phi gây chú ý với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú cùng gu thời trang sang trọng. Phong cách của cô được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với Công nương Kate của Hoàng gia Anh. Rajwa sinh ra và lớn lên ở Saudi Arabia, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Kết thúc trung học, Rajwa chuyển đến New York (Mỹ) và theo học ngành Kiến trúc tại Đại học Syracuse. Sau khi tốt nghiệp, con dâu của Hoàng gia Jordan còn lấy bằng về truyền thông tại Học viện Thiết kế và Thương mại Thời trang ở Los Angeles. Trong những năm du học ở Mỹ, Rajwa từng làm việc cho một công ty kiến trúc ở Los Angeles, trước khi trở về quê nhà và nhận công việc hiện tại ở một studio thiết kế Designlab Experience tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Thái tử Hussein và Rajwa tuyên bố đính hôn vào tháng 8/2022. Cả hai không chia sẻ đã gặp nhau thế nào và bên nhau được bao lâu. Rajwa có mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng, đặc biệt là với Nữ hoàng Rania. Vào thời điểm cặp đôi công khai đính hôn, chính Nữ hoàng Rania đã đăng tải ảnh chụp chung cùng cặp đôi và gọi Rajwa là “cô con gái thứ ba” của mình. Ảnh: IG, IT.

