Ngạc nhiên bên trong nơi giữ người nhập cư ở Mỹ

Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ (CBP) cho biết sẽ sử dụng cơ sở này làm nơi ở tạm thời cho những đứa trẻ không đi cùng cha mẹ và các gia đình nhập cư vào Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Một tấm biển treo bên ngoài cơ sở dành cho người nhập cư ở Donna, bang Texas. Trung tâm này đủ chỗ cho 500 người, có khu vực ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh riêng. Một nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đứng gác trong cơ sở của CBP. Nhân viên an ninh đứng ở lối vào. Chậu rửa ở khu vực nhà tắm trong một trung tâm giữ người nhập cư của CBP. Nhân viên tuần tra biên giới Mỹ "giới thiệu" khu vực nhà tắm. Còn đây là khu y tế. Một số đĩa DVD bên trong nơi ở tạm thời của những người nhập cư ở Mỹ. Những tấm đệm được chuẩn bị trước cho các di dân đến ở. Hàng rào thép gai bao quanh khu "trại tị nạn" cho người nhập cư này. Không gian bên trong khu trại nhập cư này khá rộng rãi, sạch sẽ. Một nhân viên an ninh tuần tra trong trung tâm. Các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ làm việc trong cơ sở này để chuẩn bị "đón" người nhập cư. Một nhân viên an ninh đứng gác ở cửa vào. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư ở Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)

