Nắng nóng thiêu đốt nước Mỹ, có thể nướng bánh ngay trên ôtô

Người Mỹ từ Texas đến Maine đã đổ mồ hôi như tắm vào cuối tuần này khi một đợt nắng nóng lịch sử kéo về. Các sự kiện ngoài trời như festival và các cuộc đua ngựa bị hủy bỏ vì thời tiết khắc nghiệt. Thành phố New York phải ban hành lệnh về tránh sử dụng quá tải điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo một đợt nắng nóng nguy hại có nhiệt độ lên đến hơn 32 độ C cùng độ ẩm cao khiến thời tiết oi bức, khó chịu. “Thật sự khắc nghiệt (thời tiết)”, Jeffrey Glickman nói khi đang chạy bộ ở Washington. Người đàn ông 37 tuổi này đã cố ra ngoài từ sớm để tránh nóng nhưng vẫn không dám chạy hết quãng đường như mọi khi vào buổi sáng 32 độ C. “Bạn cần phải cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể”, ông nói. Để lột tả mức độ nguy hiểm của đợt nóng, các nhân viên ở Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Omaha, bang Nebraska đã thử nướng bánh quy sau lưng xe hơi đậu trong bãi đỗ xe chỉ bằng nhiệt nóng từ Mặt Trời. Họ đặt 4 chiếc bánh quy trên khay nướng và để phía sau xe hơi, dưới ánh nắng Mặt Trời. Sau 60 phút, chiếc khay đạt nhiệt độ gần 80 độ C trong khi mặt trên của bánh đạt nhiệt độ 67 độ C. Sau khoảng 8 giờ, mặt ngoài chiếc bánh đã chín tới mức được xem là có thể ăn được. Người dân Mỹ ở nhiều khu vực phải tìm cách đối chọi với nắng nóng vào cuối tuần này khi không có máy điều hòa nhiệt độ. Nhiều thành phố phải mở cửa nơi trú ẩn để giải nhiệt cho người dân. Theo các chuyên gia, với nhiệt độ cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục vào ban đêm, thời tiết có thể gây nguy hiểm với người già, người bệnh và trẻ em, nếu không được trang bị máy lạnh. Trong ba ngày vào tháng 7/1995, hơn 700 người đã chết trong một đợt nắng nóng ở Chicago khi nhiệt độ tăng lên trên 36 độ C. Đa số nạn nhân thiệt mạng là người nghèo, người già và người đơn thân. Hôm 19/7, động vật tại một sở thú ở Illinois được bố trí đá và phun nước vào người khi nền nhiệt vùng Trung Tây Mỹ chạm mức gần 38 độ C. Theo dự báo thời tiết, đến ngày 22/7, nền nhiệt sẽ nắng nóng nhất từ Carolinas đến Maine. Tại Norwich, Connecticut, Larry Konecny, thời tiết sẽ không kém phần khó chịu. Chính quyền thành phố New York đã hủy bỏ lễ kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ Mặt Trăng trên Quảng trường Thời đại và một lễ hội ngoài trời với ngôi sao bóng đá Megan Rapinoe, nhạc sĩ John Legend và người dẫn chương trình “Daily Show” Trevor Noah. Thành phố cũng khuyến nghị các hộ dân và văn phòng không chỉnh máy lạnh dưới 26 độ C vào ngày 21/7 để tránh quá tải điện. Bão đã đánh sập điện ở các vùng thuộc bang Michigan và bang Wisconsin, khiến hàng trăm nghìn người thêm khốn khổ. Gió to và mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ khu vực Central Plains ở Wisconsin và Midwest của Trung Tây nước Mỹ vào tối 20/7 và ngày 21/7. Tại Philadelphia, hàng trăm người đã được sơ tán khỏi khu vực bị mất điện. Ảnh: New York Times. Tại New Jersey, các nhà điều hành trường đua ngựa Công viên Monmouth đã phải hủy 6 cuộc đua vì nắng nóng và sẽ tiếp tục sau khi mặt trời lặn. Ảnh: New York Times. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã biểu tình bên ngoài đường đua New Jersey Shore, nơi nhiệt độ lên tới hơn 32 độ C. Ảnh: New York Times.

