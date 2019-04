Nắng nóng kỷ lục ở Anh, dân đổ xô ra bãi biển

Theo Daily Mail, nhiệt độ tại nước Anh ngày càng tăng cao trong những ngày qua và dự báo lên tới 27 độ C, phá vỡ mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận 70 năm trước. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Khu vực Wiggonholt ở Tây Sussex cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất cho đến nay, với nhiệt độ là 24,3 độ C vào ngày Lễ Phục sinh 21/4. Ảnh: Một người đàn ông tắm nắng trên bãi biển Bournemouth, Dorset. Tại Wales, Scotland và Bắc Ireland, người dân tận hưởng ngày lễ Phục sinh 21/4 "ấm áp" khi nhiệt độ được ghi nhận ở mức 23 độ C tại Trawsgoed (Wales), 22,8 độ C ở Edinburgh (Scotland) và 20,7 độ C ở Helen's Bay, Bắc Ireland. Trong đợt nắng nóng này, hàng trăm nghìn người đã đổ xô ra các bãi biển ở nước Anh để tránh nóng. Rất nhiều người tập trung tại bãi biển Fistral ở Newquay, Cornwall. Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển ở thành phố Brighton và Hove, Anh. Mọi người tập trung bên ngoài một quán rượu ở Weymouth Old Town. Người dân tắm nắng tại bãi biển Boscombe, Dorset, cuối tuần qua. Hầu hết các bãi biển ở Anh đều đông đúc cuối tuần qua khi nền nhiệt tăng cao. Bé gái chơi đùa ở bãi biển Berwick, Northumberland. Rất đông người ngồi tắm nắng trên bãi biển ở Bournemouth, Dorset. Một bé trai đùa nghịch ở bãi cát trên bãi biển Weymouth. Người dân đổ xô đến Vịnh Swansea ở xứ Wales trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: PA. Mọi người trèo thuyền trên sông Cam ở Cambridge. Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng làm cong đường sắt ở Anh (Nguồn: VTC14)

