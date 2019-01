Lọt ổ phục kích của IS, Quân đội Syria tổn thất nặng ở Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 2/1 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, phiến quân IS đã vượt qua sông Euphrates và tiến vào ngôi làng Al-Siyal, tỉnh Deir Ezzor, đêm 1/1. Ảnh: AMN. Sau đó, các tay súng khủng bố IS bất ngờ tấn công vào một doanh trại lớn của Quân đội Syria nằm trên bờ tây sông Euphrates, sát hại hơn 20 binh sĩ chính phủ khi hầu hết họ đang ngủ. Ảnh: AMN. Sau vụ đột kích, nhóm IS đã quay trở lại bờ bên kia sông Euphrates để tránh đòn phản công trả đũa của Quân chính phủ Syria. Được biết, lực lượng tiếp viện Syria đã được điều động đến ngay sau khi nhóm IS rút lui. Ảnh: AMN. Trước đây, phiến quân IS từng tiến hành nhiều vụ đột kích tương tự nhưng chúng thường gặp thất bại nặng nề. Ảnh: AN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Al Masdar News dẫn lời một sĩ quan quân đội ở Damascus ngày 2/1 cho hay, Quân đội Syria chưa có kế hoạch tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các nhóm phiến quân tại tỉnh Idlib vào thời điểm này. Ảnh: AN. “Chiến dịch quân sự tiếp theo được lên kế hoạch của Quân đội Syria sẽ diễn ra tại vùng Badiya al-Sham nằm giữa các tỉnh Deir Ezzor và Homs”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Sputnik. Vị sĩ quan quân đội này nói thêm, các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đang phối hợp với nhau để giải quyết tình hình tại vùng đệm Idlib bằng phương thức ngoại giao. Tuy nhiên, nếu diễn ra, chiến dịch này sẽ tập trung ở hành lang phía đông bắc tỉnh Latakia. Ảnh: Ảnh: FNA. Trong khi đó, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu để sẵn sàng mở chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở miền bắc Syria. Ảnh: AMN. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ rầm rập tiến về khu vực giáp ranh với những vùng đất hiện nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd ở miền bắc Syria. Ảnh: Twitter. Mời độc giả xem thêm video: Khủng bố bỏ chạy ở Deir Ezzor (Nguồn: FNA)

