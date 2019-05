Loạt sự kiện chấn động thế giới trong tháng 4/2019

Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 4/2019. Ngọn lửa bùng phát tại Nhà thờ Đức Bà Paris lúc gần 19h tối 15/4 (giờ địa phương), chỉ vài phút trước khi công trình nổi tiếng này đóng cửa đón khách. Phần đỉnh tháp chính và 2/3 phần mái của nhà thờ này đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, 47 tuổi mang quốc tịch Australia, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, Anh, ngày 11/4. Vụ đánh bom hàng loạt ở các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka tháng 4/2019 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok, Nga, ngày 26/4. Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều đã thảo luận về an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine hôm 21/4, ứng cử viên Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, với hơn 73 % số phiếu ủng hộ. Với kết quả này, ông Zelensky sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Ukraine. Lễ tang của nhà báo Lyra McKee tại nhà thờ St.Anne, Belfast, Bắc Ireland, ngày 24/4. Nhà báo Lyra đã thiệt mạng do trúng đạn trong một vụ bạo động ở Londonderry. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tổ chức các hoạt động mừng lễ Phục sinh tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 22/4. Cuộc biểu tình chống chính phủ của phong trào "Áo vàng" tiếp diễn tại thủ đô Paris, Pháp, trong tháng 4/2019. Thủ đô Caracas của Venezuela chìm trong khói lửa và bạo loạn ngày 30/4, sau khi lãnh đạo phe đối lập nước này, Juan Guaido, kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình với âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Ngày 12/4, đông đảo người dân Sudan đã đổ ra đường phố biểu tình dù Tổng thống Bashir đã từ chức và đang bị quân đội nước này giam giữ ở một nơi "an toàn". Nhóm biểu tình chính của Sudan yêu cầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho một chính phủ dân sự. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trong một video được đăng trên Twitter cá nhân ngày 25/4. Đầu tháng 4/2019, nhiều cư dân ở Kapoho, bang Hawaii (Mỹ), đã trở lại quê nhà để bắt đầu cuộc sống mới gần một năm sau vụ phun trào của siêu núi lửa Kilauea suốt 4 ngày liên tiếp buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Một thành viên của biên phòng Mỹ tuần tra gần Palmview, bang Texas, ngày 6/4. Dòng người nhập cư vẫn tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ trong tháng vừa qua. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga dự Thượng đỉnh Nga-Triều (Nguồn: Youtube)

Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 4/2019. Ngọn lửa bùng phát tại Nhà thờ Đức Bà Paris lúc gần 19h tối 15/4 (giờ địa phương), chỉ vài phút trước khi công trình nổi tiếng này đóng cửa đón khách. Phần đỉnh tháp chính và 2/3 phần mái của nhà thờ này đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn. (Nguồn ảnh: Reuters) Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, 47 tuổi mang quốc tịch Australia, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, Anh, ngày 11/4. Vụ đánh bom hàng loạt ở các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka tháng 4/2019 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok, Nga, ngày 26/4. Hai nhà lãnh đạo Nga-Triều đã thảo luận về an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine hôm 21/4, ứng cử viên Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, với hơn 73 % số phiếu ủng hộ. Với kết quả này, ông Zelensky sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Ukraine. Lễ tang của nhà báo Lyra McKee tại nhà thờ St.Anne, Belfast, Bắc Ireland, ngày 24/4. Nhà báo Lyra đã thiệt mạng do trúng đạn trong một vụ bạo động ở Londonderry. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tổ chức các hoạt động mừng lễ Phục sinh tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 22/4. Cuộc biểu tình chống chính phủ của phong trào "Áo vàng" tiếp diễn tại thủ đô Paris, Pháp, trong tháng 4/2019. Thủ đô Caracas của Venezuela chìm trong khói lửa và bạo loạn ngày 30/4, sau khi lãnh đạo phe đối lập nước này, Juan Guaido, kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình với âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Ngày 12/4, đông đảo người dân Sudan đã đổ ra đường phố biểu tình dù Tổng thống Bashir đã từ chức và đang bị quân đội nước này giam giữ ở một nơi "an toàn". Nhóm biểu tình chính của Sudan yêu cầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp chuyển giao quyền lực ngay lập tức cho một chính phủ dân sự. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trong một video được đăng trên Twitter cá nhân ngày 25/4. Đầu tháng 4/2019, nhiều cư dân ở Kapoho, bang Hawaii (Mỹ), đã trở lại quê nhà để bắt đầu cuộc sống mới gần một năm sau vụ phun trào của siêu núi lửa Kilauea suốt 4 ngày liên tiếp buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Một thành viên của biên phòng Mỹ tuần tra gần Palmview, bang Texas, ngày 6/4. Dòng người nhập cư vẫn tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ trong tháng vừa qua. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga dự Thượng đỉnh Nga-Triều (Nguồn: Youtube)