Loạt khoảnh khắc trùng hợp đến khó tin năm 2018

Trang The Sun (Anh) mới đây đăng tải những bức ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc trùng hợp đến khó tin năm 2018. Chúng thực sự “đánh lừa” thị giác khiến độc giả phải xem đi xem lại mới có thể tìm ra sự thật của bức ảnh đó. (Nguồn ảnh: The Sun) Thoạt nhìn chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ em bé này mang khuôn mặt “già trước tuổi”. Người đàn ông phía sau có phải sở hữu đôi tay dài nhất thế giới hay không? Một khoảnh khắc trùng hợp bất ngờ nữa được ghi lại khi chú chó đứng cạnh cô chủ của nó. Trong bức hình đặc biệt này, cô gái không khác gì người khổng lồ, thậm chí còn to lớn hơn cả tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của nước Italy. Chú mèo đen vô tình "làm hỏng" chiếc ghế. Bạn nghĩ đây là một chú mèo hay một con vẹt? Đây phải chăng chú bò có thân dài nhất thế giới? Thoạt nhìn chắc hẳn ai cũng nghĩ, người đàn ông đeo kính kia đang nhìn về phía người đối diện chụp ảnh mình trên máy bay. Nhưng trên thực tế, người này chỉ đang để kính phía sau gáy của anh ta. Mời độc giả xem thêm video: Khoảnh khắc sét đánh trúng tòa tháp Abraj Al-Bait ở Mecca (Nguồn: LiveLeak)

