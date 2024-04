Loạt địa điểm ngắm hoa anh đào không thể đẹp hơn ở Nhật

Công viên Hirosaki: Khung cảnh hoa anh đào tại tháp Hirosaki được ví như một tấm thảm hồng, càng trở nên lung linh hơn về đêm trong ánh đèn màu lấp lánh. Ảnh: Istock. Công viên Hirosaki không chỉ là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản mà còn là nơi diễn ra lễ hội hoa anh đào hàng năm. Ảnh: Istock. Sông Meguro: Sông Meguro có thể coi là địa điểm ngắm hoa đông đúc nhất Tokyo mỗi mùa anh đào nở. Ảnh: Istock. Khoảng 800 cây anh đào được trồng dọc quãng đường dài 4km hai bên bờ sông tạo nên con đường hoa lung linh soi bóng hồng trên mặt nước. Ảnh: Matcha-jp. Công viên Ueno: Đây là địa điểm tổ chức tiệc hanami được đông đảo người dân Tokyo yêu thích trong hàng chục năm qua. Ảnh: Quora. Công viên Ueno rộng lớn trồng khoảng 800 cây anh đào. Trong thời điểm diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra tại công viên. Ảnh: Nippon. Công viên Satte Gongendo: Là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất vùng Kanto, công viên Satte Gongendo tỉnh Saitama mang đến cho du khách cơ hội ngắm sắc hồng của hoa anh đào và sắc vàng của hoa cải dầu trong cùng thời điểm. Ảnh: IT. Lễ hội ngắm hoa Matsuri Sakura là một trong những lễ hội đặc trưng tại Satte Gongendon với hơn 100 gian hàng sầm uất. Matsuri Sakura được tổ chức từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4, thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất. Ảnh: IT. Lâu đài Takada: Được coi là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản vào buổi đêm, lâu đài Takada tỉnh Niigata thu hút tới trên một triệu du khách mỗi năm trong dịp lễ hội hoa anh đào Takada. Ảnh: Timeout. Xung quanh lâu đài trồng 4.000 cây anh đào, được thắp sáng bởi 3.000 ngọn đèn lồng vào ban đêm tạo ra khung cảnh ngoạn mục khiến du khách phải trầm trồ. Ảnh: Matcha-jp. Công viên Goryokaku, Hokkaido, là một di tích lịch sử nổi tiếng, còn được gọi là lâu đài hình ngôi sao. Có khoảng 1.530 cây hoa anh đào trồng trong công viên, hoa thường nở rộ vào cuối tháng 4. Ảnh: IT. Đền Heian, tỉnh Kyoto, được xây dựng từ thời Minh Trị. Khu vườn bao quanh ngôi đền được chăm sóc rất cẩn thận, vào mùa xuân anh đào nở rộ rũ bóng xuống nước nhìn rất đẹp. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Mùa đông ở bãi giữa sông Hồng (Nguồn video: VTV)

Công viên Hirosaki: Khung cảnh hoa anh đào tại tháp Hirosaki được ví như một tấm thảm hồng, càng trở nên lung linh hơn về đêm trong ánh đèn màu lấp lánh. Ảnh: Istock. Công viên Hirosaki không chỉ là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản mà còn là nơi diễn ra lễ hội hoa anh đào hàng năm. Ảnh: Istock. Sông Meguro: Sông Meguro có thể coi là địa điểm ngắm hoa đông đúc nhất Tokyo mỗi mùa anh đào nở. Ảnh: Istock. Khoảng 800 cây anh đào được trồng dọc quãng đường dài 4km hai bên bờ sông tạo nên con đường hoa lung linh soi bóng hồng trên mặt nước. Ảnh: Matcha-jp. Công viên Ueno: Đây là địa điểm tổ chức tiệc hanami được đông đảo người dân Tokyo yêu thích trong hàng chục năm qua. Ảnh: Quora. Công viên Ueno rộng lớn trồng khoảng 800 cây anh đào. Trong thời điểm diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra tại công viên. Ảnh: Nippon. Công viên Satte Gongendo: Là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất vùng Kanto, công viên Satte Gongendo tỉnh Saitama mang đến cho du khách cơ hội ngắm sắc hồng của hoa anh đào và sắc vàng của hoa cải dầu trong cùng thời điểm. Ảnh: IT. Lễ hội ngắm hoa Matsuri Sakura là một trong những lễ hội đặc trưng tại Satte Gongendon với hơn 100 gian hàng sầm uất. Matsuri Sakura được tổ chức từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4, thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất. Ảnh: IT. Lâu đài Takada: Được coi là địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản vào buổi đêm, lâu đài Takada tỉnh Niigata thu hút tới trên một triệu du khách mỗi năm trong dịp lễ hội hoa anh đào Takada. Ảnh: Timeout. Xung quanh lâu đài trồng 4.000 cây anh đào, được thắp sáng bởi 3.000 ngọn đèn lồng vào ban đêm tạo ra khung cảnh ngoạn mục khiến du khách phải trầm trồ. Ảnh: Matcha-jp. Công viên Goryokaku, Hokkaido, là một di tích lịch sử nổi tiếng, còn được gọi là lâu đài hình ngôi sao. Có khoảng 1.530 cây hoa anh đào trồng trong công viên, hoa thường nở rộ vào cuối tháng 4. Ảnh: IT. Đền Heian, tỉnh Kyoto, được xây dựng từ thời Minh Trị. Khu vườn bao quanh ngôi đền được chăm sóc rất cẩn thận, vào mùa xuân anh đào nở rộ rũ bóng xuống nước nhìn rất đẹp. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Mùa đông ở bãi giữa sông Hồng (Nguồn video: VTV)