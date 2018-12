Lo ngại IS "hồi sinh" Syria đưa thêm quân tới Đông Deir Ezzor

Theo RT, Quân đội Syria đã điều động lực lượng tiếp viện tới Đông Deir Ezzor để chuẩn bị khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt các tay súng IS còn lại trong khu vực này. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria đã điều động lực lượng từ khu vực Đông Idlib và Bắc Hama tới Đông Deir Ezzor. Những hang ổ cuối cùng của phiến quân IS nằm ở thị trấn Hajin và các ngôi làng xung quanh trên bờ đông sông Euphrates”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thêm, các hoạt động của Quân chính phủ Syria ở Đông Deir Ezzor đã được đẩy nhanh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria. Ảnh: FNA. Cuối tuần trước, Quân đội Syria đã điều động hai đoàn xe quân sự tới các khu vực gần thị trấn Albu Kamal ở Đông Nam Deir Ezzor, gần biên giới với Iraq. Ảnh: AMN. “Đoàn xe chở nhiều binh sĩ thuộc Sư đoàn 5 cùng với số lượng lớn vũ khí, đạn dược và các loại phương tiện bọc thép”, hãng Fars (Iran) đưa tin. Ảnh: AMN. Được biết, Quân đội Syria quyết định củng cố các căn cứ của họ ở Đông Nam Deir Ezzor sau khi phiến quân IS tăng cường những cuộc tấn công nhằm vào khu vực bờ tây sông Euphrates. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân chính phủ Damascus đã nã pháo dồn dập về phía căn cứ của nhóm khủng bố tại khu vực phi quân sự ở Đông Bắc Hama, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TN. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria oanh kích dữ dội căn cứ của nhóm phiến quân ở Wadi al-Dorat, phía đông nam thị trấn al-Latamina thuộc khu vực phi quân sự ở Bắc Hama, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố”, FNA đưa tin. Ảnh: RT. Việc một số nhóm phiến quân từ chối rút khỏi vùng đệm phi quân sự Idlib theo thoả thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hồi tháng 9/2018 buộc Quân đội Syria phải khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào “xóa sổ” các nhóm phiến quân này. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Giao tranh tại tỉnh Idlib (Nguồn: South Front)

Theo RT, Quân đội Syria đã điều động lực lượng tiếp viện tới Đông Deir Ezzor để chuẩn bị khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt các tay súng IS còn lại trong khu vực này. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria đã điều động lực lượng từ khu vực Đông Idlib và Bắc Hama tới Đông Deir Ezzor. Những hang ổ cuối cùng của phiến quân IS nằm ở thị trấn Hajin và các ngôi làng xung quanh trên bờ đông sông Euphrates”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thêm, các hoạt động của Quân chính phủ Syria ở Đông Deir Ezzor đã được đẩy nhanh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria. Ảnh: FNA. Cuối tuần trước, Quân đội Syria đã điều động hai đoàn xe quân sự tới các khu vực gần thị trấn Albu Kamal ở Đông Nam Deir Ezzor, gần biên giới với Iraq. Ảnh: AMN. “Đoàn xe chở nhiều binh sĩ thuộc Sư đoàn 5 cùng với số lượng lớn vũ khí, đạn dược và các loại phương tiện bọc thép”, hãng Fars (Iran) đưa tin. Ảnh: AMN. Được biết, Quân đội Syria quyết định củng cố các căn cứ của họ ở Đông Nam Deir Ezzor sau khi phiến quân IS tăng cường những cuộc tấn công nhằm vào khu vực bờ tây sông Euphrates. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria , Quân chính phủ Damascus đã nã pháo dồn dập về phía căn cứ của nhóm khủng bố tại khu vực phi quân sự ở Đông Bắc Hama, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TN. “Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria oanh kích dữ dội căn cứ của nhóm phiến quân ở Wadi al-Dorat, phía đông nam thị trấn al-Latamina thuộc khu vực phi quân sự ở Bắc Hama, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố”, FNA đưa tin. Ảnh: RT. Việc một số nhóm phiến quân từ chối rút khỏi vùng đệm phi quân sự Idlib theo thoả thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hồi tháng 9/2018 buộc Quân đội Syria phải khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào “xóa sổ” các nhóm phiến quân này. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Giao tranh tại tỉnh Idlib (Nguồn: South Front)