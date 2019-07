Lạnh người khám phá “thành phố chết” ở Cộng hòa Bắc Ossetia

Toàn bộ khu nghĩa địa ở Bắc Ossetia này đều được xây dựng theo lối kiến trúc lộ thiện. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong truyền thống của người dân địa phương, đây là cách để người sống có thể dễ dàng tưởng nhớ tới người chết mỗi khi họ đi qua khu nghĩa địa mọc lên giữa thảo nguyên này. Nguồn ảnh: Sputnik. Một tấm bảng cảnh báo du khách không nên quá tò mò và xâm hại những di tích đầy giá trị ở nghĩa địa lộ thiên này. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên trong một nấm mồ lộ thiên là nơi người ta đặt những tử thi sau khi đã được an táng. Nguồn ảnh: Sputnik. Giống với cách thức địa táng theo kiểu chôn cất thông thường, xác chết sẽ dần dần tự phân hủy trong môi trường tự nhiên mà không cần bất cứ tác nhân nào khác. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên do kiểu an táng lộ thiên, khi các xác chết phân hủy sẽ bốc mùi rất nồng nặc và có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, vậy nên khu nghĩa địa lộ thiên này được đặt rất xa khu dân cư. Nguồn ảnh: Sputnik. Nhìn từ xa, ít ai có thể ngờ rằng đây là một khu nghĩa trang khi chúng có những mái nhà chi chít trông như một ngôi làng cổ. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo truyền thống của người dân địa phương, mỗi một gia đình sẽ có một nấm mồ riêng ở đây và nấm mồ đó sẽ được các thành viên trong gia đình sử dụng chung, từng người một. Nguồn ảnh: Sputnik. Hiện tại người dân địa phương đã không còn giữ lại phong tục chôn cất như thế này, khiến cho toàn bộ khu nghĩa địa trở thành địa điểm thăm quan du lịch. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên, những ai đã từng được chôn cất tại đây vẫn được nằm nguyên trong những nấm mồ lộ thiên này với sự tôn trọng của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem Video: Khai quật một nấm mồ của người La Mã cổ đại.

Toàn bộ khu nghĩa địa ở Bắc Ossetia này đều được xây dựng theo lối kiến trúc lộ thiện. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong truyền thống của người dân địa phương, đây là cách để người sống có thể dễ dàng tưởng nhớ tới người chết mỗi khi họ đi qua khu nghĩa địa mọc lên giữa thảo nguyên này. Nguồn ảnh: Sputnik. Một tấm bảng cảnh báo du khách không nên quá tò mò và xâm hại những di tích đầy giá trị ở nghĩa địa lộ thiên này. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên trong một nấm mồ lộ thiên là nơi người ta đặt những tử thi sau khi đã được an táng. Nguồn ảnh: Sputnik. Giống với cách thức địa táng theo kiểu chôn cất thông thường, xác chết sẽ dần dần tự phân hủy trong môi trường tự nhiên mà không cần bất cứ tác nhân nào khác. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên do kiểu an táng lộ thiên, khi các xác chết phân hủy sẽ bốc mùi rất nồng nặc và có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật, vậy nên khu nghĩa địa lộ thiên này được đặt rất xa khu dân cư. Nguồn ảnh: Sputnik. Nhìn từ xa, ít ai có thể ngờ rằng đây là một khu nghĩa trang khi chúng có những mái nhà chi chít trông như một ngôi làng cổ. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo truyền thống của người dân địa phương, mỗi một gia đình sẽ có một nấm mồ riêng ở đây và nấm mồ đó sẽ được các thành viên trong gia đình sử dụng chung, từng người một. Nguồn ảnh: Sputnik. Hiện tại người dân địa phương đã không còn giữ lại phong tục chôn cất như thế này, khiến cho toàn bộ khu nghĩa địa trở thành địa điểm thăm quan du lịch. Nguồn ảnh: Sputnik. Tuy nhiên, những ai đã từng được chôn cất tại đây vẫn được nằm nguyên trong những nấm mồ lộ thiên này với sự tôn trọng của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem Video: Khai quật một nấm mồ của người La Mã cổ đại.