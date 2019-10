Lai lịch “không phải dạng vừa” của kẻ kế nhiệm trùm khủng bố IS

Ngày 27/10, các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tuyệt mật tại Syria. Ảnh: Anadolu. Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận trong một bài phát biểu chính thức hôm 27/10 rằng Abu Bakr al-Baghadi đã buộc phải kích nổ bom tự sát sau khi bị đặc nhiệm Mỹ truy kích trong đường hầm ở ngoại ô Barisha, tỉnh Idlib tối 26/10. Ảnh: The Sun. Sau khi cựu thủ lĩnh bị tiêu diệt, IS đã mau chóng đề bạt lãnh đạo mới của tổ chức - Abdullah Qardesh (phải). Theo Newsweek, Qardesh được cho là đã được chỉ định làm người kế nhiệm al-Baghdadi vào tháng 8/2019 và chịu trách nhiệm giám sát hoạt động hàng ngày của IS. Abdullah Qardesh, hay còn có biệt danh là "giáo sư", đến từ Tal Afar, Iraq. Qardesh từng tốt nghiệp Đại học Khoa học Hồi giáo ở Mosul. Ảnh: Wikipedia. Trước khi gia nhập IS, Qardesh từng là sĩ quan phục vụ trong lực lượng vũ trang Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. Năm 2003, Qardesh bị cầm tù chung với al-Baghadi tại trại giam Bucca, thành phố Basra, Iraq. Từ thời điểm đó, Qardesh đã trở thành một trong những tay chân thân cận nhất của al-Baghadi và nắm vai trò quan trọng trong tổ chức IS sau này. Ảnh: The Times. Về cựu thủ lĩnh al-Baghadi, Newsweek dẫn lời một quan chức tình báo cho biết mặc dù là lãnh đạo tối cao, al-Baghadi dường như đã có vai trò mờ nhạt hơn trước khi bị tiêu diệt. Ảnh: FNA. "Al-Baghadi chỉ còn là thủ lĩnh trên danh nghĩa. Ông ta không liên quan đến các hoạt động thường ngày (của IS) và tất cả những điều ông ta làm là nói có hoặc không, chứ không lên kế hoạch", vị quan chức cho hay. Ảnh: HST. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi (Nguồn: The Guardian)

Ngày 27/10, các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch tuyệt mật tại Syria. Ảnh: Anadolu. Tổng thống Donald Trump cũng đã xác nhận trong một bài phát biểu chính thức hôm 27/10 rằng Abu Bakr al-Baghadi đã buộc phải kích nổ bom tự sát sau khi bị đặc nhiệm Mỹ truy kích trong đường hầm ở ngoại ô Barisha, tỉnh Idlib tối 26/10. Ảnh: The Sun. Sau khi cựu thủ lĩnh bị tiêu diệt, IS đã mau chóng đề bạt lãnh đạo mới của tổ chức - Abdullah Qardesh (phải). Theo Newsweek, Qardesh được cho là đã được chỉ định làm người kế nhiệm al-Baghdadi vào tháng 8/2019 và chịu trách nhiệm giám sát hoạt động hàng ngày của IS. Abdullah Qardesh, hay còn có biệt danh là "giáo sư", đến từ Tal Afar, Iraq. Qardesh từng tốt nghiệp Đại học Khoa học Hồi giáo ở Mosul. Ảnh: Wikipedia. Trước khi gia nhập IS, Qardesh từng là sĩ quan phục vụ trong lực lượng vũ trang Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. Năm 2003, Qardesh bị cầm tù chung với al-Baghadi tại trại giam Bucca, thành phố Basra, Iraq. Từ thời điểm đó, Qardesh đã trở thành một trong những tay chân thân cận nhất của al-Baghadi và nắm vai trò quan trọng trong tổ chức IS sau này. Ảnh: The Times. Về cựu thủ lĩnh al-Baghadi , Newsweek dẫn lời một quan chức tình báo cho biết mặc dù là lãnh đạo tối cao, al-Baghadi dường như đã có vai trò mờ nhạt hơn trước khi bị tiêu diệt. Ảnh: FNA. "Al-Baghadi chỉ còn là thủ lĩnh trên danh nghĩa. Ông ta không liên quan đến các hoạt động thường ngày (của IS) và tất cả những điều ông ta làm là nói có hoặc không, chứ không lên kế hoạch", vị quan chức cho hay. Ảnh: HST. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi (Nguồn: The Guardian)