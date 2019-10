Tan hoang hiện trường Mỹ “hủy diệt” trùm khủng bố IS al-Baghdadi

Trong bài phát biểu cuối tuần tại Nhà Trắng hôm 27/10, Tổng thống Trump tuyên bố tên thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong một cuộc tập kích táo bạo vào ban đêm do lực lược đặc nhiệm Mỹ tiến hành. (Nguồn ảnh: The Sun/Daily Mail) Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm, trùm khủng bố al-Baghdadi đã khóc lóc và la hét khi bị đặc nhiệm Mỹ truy đuổi trong đường hầm ở vùng ngoại ô Barisha, tỉnh Idlib, tối 26/10. Đến cuối đường hầm, tên thủ lĩnh IS đã tự kích nổ áo khoác gắn bom trên người để tự sát, giết luôn cả 3 đứa trẻ được cho là con của hắn ta. Có thể thấy, khung cảnh đổ nát tại hiện trường nơi chiến dịch tiêu diệt al-Baghadadi diễn ra. Ngôi nhà mà hắn trú ẩn bị "xóa sổ", chỉ còn lại đống gạch vỡ ngổn ngang. Các chuyên gia pháp y đã có mặt sau đó và mang theo những mẫu ADN của al-Baghdadi và các phương tiện để so sánh chúng với các mảnh thi thể tại hiện trường. Lầu Năm Góc khẳng định kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tên al-Baghdadi chính xác đã bị tiêu diệt. Chiến dịch tiêu diệt al-Baghadi do lực lượng Mỹ tiến hành với sự hỗ trợ của trực thăng tấn công và máy bay không người lái. Ngay trước 3h30 rạng sáng 27/10 (theo giờ Syria), phi đội 8 chiếc trực thăng cất cánh trở về Erbil (Iraq), sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ giám sát chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại Phòng Tình Huống của Nhà Trắng. Tên Abu Bakr al-Baghdadi, sinh tại Iraq, trở thành thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS vào năm 2010. Dưới sự chỉ huy của hắn, phiến quân IS chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Iraq và Syria, chiếm quyền kiểm soát nhiều vùng đất tại hai quốc gia Trung Đông này trước khi bị đánh bại. Mời độc giả xem video: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghadi (Nguồn: Al Iraqiya TV)

Trong bài phát biểu cuối tuần tại Nhà Trắng hôm 27/10, Tổng thống Trump tuyên bố tên thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết trong một cuộc tập kích táo bạo vào ban đêm do lực lược đặc nhiệm Mỹ tiến hành. (Nguồn ảnh: The Sun/Daily Mail) Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm, trùm khủng bố al-Baghdadi đã khóc lóc và la hét khi bị đặc nhiệm Mỹ truy đuổi trong đường hầm ở vùng ngoại ô Barisha, tỉnh Idlib, tối 26/10. Đến cuối đường hầm, tên thủ lĩnh IS đã tự kích nổ áo khoác gắn bom trên người để tự sát, giết luôn cả 3 đứa trẻ được cho là con của hắn ta. Có thể thấy, khung cảnh đổ nát tại hiện trường nơi chiến dịch tiêu diệt al-Baghadadi diễn ra. Ngôi nhà mà hắn trú ẩn bị "xóa sổ", chỉ còn lại đống gạch vỡ ngổn ngang. Các chuyên gia pháp y đã có mặt sau đó và mang theo những mẫu ADN của al-Baghdadi và các phương tiện để so sánh chúng với các mảnh thi thể tại hiện trường. Lầu Năm Góc khẳng định kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tên al-Baghdadi chính xác đã bị tiêu diệt. Chiến dịch tiêu diệt al-Baghadi do lực lượng Mỹ tiến hành với sự hỗ trợ của trực thăng tấn công và máy bay không người lái. Ngay trước 3h30 rạng sáng 27/10 (theo giờ Syria), phi đội 8 chiếc trực thăng cất cánh trở về Erbil (Iraq), sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ giám sát chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại Phòng Tình Huống của Nhà Trắng. Tên Abu Bakr al-Baghdadi, sinh tại Iraq, trở thành thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS vào năm 2010. Dưới sự chỉ huy của hắn, phiến quân IS chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Iraq và Syria, chiếm quyền kiểm soát nhiều vùng đất tại hai quốc gia Trung Đông này trước khi bị đánh bại. Mời độc giả xem video: Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghadi (Nguồn: Al Iraqiya TV)