Kinh ngạc thị trấn có những ngôi nhà dưới phiến đá khổng lồ

Nằm bên một hẻm núi hẹp phía bắc "thành phố bên vực thẳm" Ronda, Setenil de las Bodegas là thị trấn duy nhất ở tỉnh Cadiz trong vùng tự trị Andalusia, Tây Ban Nha, có những ngôi nhà xây dưới phiến đá khổng lồ. (Ảnh: IT) Với khoảng 3.000 cư dân, Setenil mang dáng vẻ của một ngôi làng yên bình với những ngôi nhà phong cách hang động cùng những con đường có tảng đá trên cao như mái che cực kỳ ấn tượng. Ban đầu, Setenil chỉ là một thôn làng của giới mục đồng xây nên trong tảng đá dọc theo sông Guadalporcún. Người dân đã tận dụng phần lồi tự nhiên của vách đá để tạo dựng nhà ở. Theo dân địa phương, thị trấn xây dựng từ thời Trung cổ này đã kháng cự lại nhiều cuộc tấn công của nhiều đội quân khác nhau nhờ vào tấm chắn bảo vệ tự nhiên và bền vững, hiệu quả hơn hẳn các bức tường thành của bất kỳ pháo đài nào. Sự khác biệt và vẻ đẹp độc đáo trên nền kiến trúc đô thị đã biến Setenil thành một trong những điểm đến du lịch điểm của vùng Sierra de Cadiz. Những ngôi nhà, một số nằm dưới tảng đá và số khác nằm trên cùng tảng đá này hay thậm chí trong lòng tảng đá đã tạo nên những cấp độ đường khác nhau, những ngóc ngách đường phố cũng đặc biệt không kém. Nhiều nhà còn không tốn tiền làm mái nhà bởi vách núi chính là mái nhà. Cách xây dựng này giúp ngôi nhà trở nên ấm áp vào mùa đông và mát mẻ ngay giữa mùa hè.Thị trấn Setenil de las Bodegas còn gây ấn tượng với du khách bởi nơi đây toàn là những ngôi nhà được sơn màu trắng. Mục đích của việc này là để phản chiếu ánh sáng mặt trời giúp thị trấn luôn mát mẻ trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài những ngôi nhà thường được trang trí với những bức tường trắng vôi thì hình ảnh của những khung cửa sổ đầy màu sắc và những chậu hoa rực rỡ tại thị trấn đặc biệt này cũng khiến du khách say lòng. Những con đường hẹp uốn lượn quanh co qua các vách đá, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Hiện nay, thị trấn Setenil chủ yếu chuyên về nông nghiệp nhưng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, khắp nơi trong thị trấn đều có bóng dáng khách du lịch. Dạo bước qua những con đường hẹp uốn lượn qua các vách đá, du khách như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống hiện đại. >> > Mời độc giả xem thêm video: Đến thị trấn "chảnh" nhất hành tinh, nơi người dân "cưỡi" máy bay đi ăn sáng

