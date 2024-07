Kinh ngạc làng cổ nơi hàng trăm ngôi nhà thông liền nhau

Làng cổ Chengzi tọa lạc ở thị trấn Yongning thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách trung tâm thành phố Côn Minh khoảng 197km. Ngôi làng kỳ lạ này có tuổi đời đã hơn 500 năm và được xem là Di sản quý giá của đất nước bởi lối kiến trúc rất độc đáo. (Ảnh: IT) Tại làng cổ này, hơn 800 ngôi nhà đều nối thông với nhau tạo nên một thể thống nhất. Cách xây dựng đó còn được gọi là nhà tổ mối. Nhà ở trong làng cổ Chengzi được xây dọc sườn núi, mái của nhà này sẽ là ban công của nhà trên. Do đó, tất cả các căn nhà đều được kết nối với nhau. Khoảng cách giữa các gia đình trong làng không có nên người dân sẵn sàng giúp đỡ nhau giống như một gia đình lớn. Mái nhà bằng phẳng và ngôi nhà thường có ba lớp: Lớp chùm bên trong, lớp rơm giữa và lớp đất sét rắn bên ngoài.Kiến trúc của ngôi làng không thay đổi trong suốt 500 năm qua và chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa cộng đồng có từ xa xưa của người dân nơi đây chính là giúp đỡ, đùm bọc nhau trong cuộc sống. Nhiều du khách khi tới làng cổ Chengzi đều có chung cảm nhận là ngôi làng giống hệt như một mê cung, rất khó xác định được hướng đi bởi các ngôi nhà giống nhau đến khó tin. Thậm chí, không ít du khách còn bị lạc khi tới tham quan. Tuy nhiên, đối với cư dân địa phương thì việc đi lại là điều hết sức bình thường. Đến làng Chengzi, đi bộ chính là cách phổ biến nhất để tham quan, khám phá mọi ngóc ngách cũng như ngắm nhìn kỹ kiến trúc độc đáo. Du khách cũng đừng lo lắng quá nếu không may bị lạc đường bởi người dân trong làng rất nhiệt tình và tốt bụng. Họ sẽ luôn tận tình tìm đường về cho bạn. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

