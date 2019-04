Kim Jong-un đến Vladivostok, sẵn sàng cho thượng đỉnh Nga-Triều

Ngày 24/4, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới nhà ga của thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, nơi ông sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25/4. Ảnh: Ruptly. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Putin dự kiến diễn ra tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok, vào ngày 25/4. Ảnh: Ruptly. Trước đó cùng ngày, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã vượt qua biên giới vào nước Nga. Ảnh: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước xuống tàu tại nhà ga Khasan. Ảnh: The Guardian. Ông Kim Jong-un được chào đón nồng nhiệt với hoa, bánh mỳ và muối sau khi đoàn tàu chở ông tới nhà ga Khasan. Ảnh: The Guardian. Chủ tịch Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức tại Khasan. Ảnh: The Guardian. Các nhân viên an ninh đứng chờ bên ngoài nhà ga xe lửa ở Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Đội danh dự chuẩn bị cho lễ đón ông Kim Jong-un tại thành phố Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức đã tới Vladivostok. Ảnh: Reuters. Ông Kim Jong-un được chào đón khi tới thành phố Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Các công nhân treo cờ Triều Tiên và Nga trên con đường dẫn tới Đại học Liên bang Viễn Đông. Các công nhân trải thảm đỏ tại nhà ga Vladivostok trước đó để chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: The Guardian. Các nhân viên an ninh Triều Tiên tuần tra gần Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Ảnh: The Guardian. Mời độc giả xem thêm video: Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 (Nguồn: VTV24)

