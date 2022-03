Khung cảnh tu viện “trên mây” ở Hy Lạp đẹp như tiên cảnh

Quần thể tu viện Meteora nằm chênh vênh trên vách đá sa thạch tự nhiên sừng sững, nổi bật giữa vùng đồng bằng Thessaly sầm uất, thuộc thị trấn Kalambaka, miền Trung Hy Lạp. Đây là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới, khiến nhiều du khách ngỡ ngàng không hiểu tại sao con người lại có thể xây dựng được một kỳ quan như vậy. Theo tiếng Hy Lạp, Meteora có nghĩa là "lơ lửng giữa không trung" hay "cột đá trời". Quần thể tu viện "trên mây" này được hình thành vào thế kỷ XIV, khi các tu sĩ ở bán đảo Athos, phía Nam châu Âu bị cướp biển Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa. Họ bắt buộc phải di chuyển tới vùng đất mới, nơi có những rừng đá hiểm trở khó tiếp cận, để tìm nơi trú ẩn. Quá trình xây dựng những công trình "lơ lửng giữa không trung" này vô cùng khó khăn. Họ đã phải vận chuyển khối lượng lớn vật liệu vượt qua các cột đá sa thạch dốc đứng vô cùng hiểm trở bằng những chiếc thang dây. Đến khi hoàn thành, Meteora có đến 24 tu viện tráng lệ được trải bằng mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng của rất nhiều người. Qua rất nhiều biến cố lịch sử, Meteora chỉ còn lại 6 tu viện nguyên vẹn. Mỗi tu viện như vậy chưa đến 10 tu sĩ sinh sống tĩnh tâm và biệt lập với thế giới bên ngoài. Kiến trúc của tu viện Meteora mang vẻ đẹp cuốn hút được nhiều người ví như vô thực. Công trình mang đậm nét cổ kính và đầy tĩnh lặng với màu nâu đỏ đặc trưng. Điểm thu hút du khách nhiều nhất chính là cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ bao quanh công trình kiến trúc đồ sộ. Dường như núi non cheo leo đã làm tăng thêm khí khái bồng lai cho chốn thiền viện chân tu này. Trước đây, để có thể đặt chân lên những cánh cổng giáo đường lừng lững giữa mây này, người ta phải nhờ vào mạng lưới dây thừng, ròng rọc và thang dây. Tuy nhiên, ngày nay đã có những bậc đá để mọi người có thể đi lại dễ dàng và an toàn hơn. Meteora được xem là một trong những tu viện phức hợp lớn nhất và quan trọng nhất của Chính thống giáo Hy Lạp. UNESCO công nhận quần thể tu viện lơ lửng trên mây này là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 1998.Mùa hè (từ tháng 7 đến tháng 10) chính là mùa cao điểm cho các hoạt động du lịch tại tu viện này. Các du khách không thích sự ồn ào thường ghé đến Meteora vào mùa thu - đông (từ tháng 12 đến tháng 3) để tận hưởng tiết trời mát mẻ, khung cảnh tĩnh lặng và giá cả dịch vụ phải chăng hơn. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam. Nguồn: Toplist.

