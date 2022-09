Khủng bố 11/9/2001 và những con số gây sốc

21 năm trôi qua nhưng ký ức về vụ khủng bố 11/9/2001 và những số liệu gây sốc liên quan đến vụ tấn công vẫn là nỗi ám ảnh và xót xa với người dân Mỹ và cả thế giới. Ảnh: Reuters. Vụ khủng bố kinh hoàng khiến gần 3.000 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương. Cho đến hiện tại, vô số người sống và làm việc gần khu vực xảy ra vụ khủng bố đã tử vong vì ung thư hoặc gặp các vấn đề khác về sức khỏe. Ảnh: usnews. Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ Thành phố New York và lực lượng cảnh sát đã mất hơn 411 nhân viên khi họ cố gắng giải cứu người bị mắc kẹt và dập lửa tòa nhà WTC. Ảnh: NBC News. Tòa WTC-2 bị sụp đổ hồi 09 giờ 59 phút, sau 56 phút bốc cháy và tòa WTC-1 bị sụp đổ hồi 10 giờ 28 phút, sau 102 phút bốc cháy. Thiệt hại về tài sản và cơ sở vật chất ít nhất là 10 tỷ USD. Ảnh: Herald Sun. Vụ khủng bố 11/9 cũng khiến 1.337 phương tiện giao thông bị đè bẹp, trong đó có 91 phương tiện của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Ảnh: AP. Ước tính, phải mất 3,1 triệu giờ lao động để dọn dẹp 1,8 triệu tấn mảnh vỡ tại khu vực tòa tháp đôi đổ sập. Quá trình dọn dẹp chính thức kết thúc vào ngày 30/5/2002. Ảnh: AL.com. Khoảng 8,7 tỷ USD tài sản của các công ty và cá nhân bị cháy thành tro hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát của hai tòa tháp đôi. Ảnh: AP. Theo văn phòng giám định y khoa, tính đến năm 2021, 1.647 (60%) trong số 2.753 hài cốt nạn nhân WTC đã được xác định. Ảnh: AP. 21,8 tỷ USD là chi phí cho việc xây dựng lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở thành phố New York bị phá hủy do vụ khủng bố. Sửa chữa phần sườn phía tây Lầu Năm Góc tốn phí 500 triệu USD. Ảnh: AP. Theo CBS, vụ khủng bố 11/9/2001 làm thiệt hại cho riêng thành phố New York từ 83-95 tỷ USD, một phần do nhiều việc làm bị mất và nhiều công ty chuyển trụ sở ra khỏi thành phố. Ảnh: Chicagotribune. Sau vụ khủng bố 1 năm, Mỹ đã chi 408 tỷ USD cho hoạt động của Bộ An ninh Nội địa Mỹ kể từ khi bộ này được thành lập năm 2002. Ảnh: inc. Mời độc giả xem video Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11/9. Nguồn: THDT.

