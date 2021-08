Khoảnh khắc ấn tượng trong chuyến thăm ĐNA của Phó Tổng thống Mỹ Harris

Ngày 22/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Singapore, chính thức bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên ngoài châu Mỹ của bà Harris kể từ khi tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ hồi tháng 1/2021. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris duyệt đội danh dự tại Văn phòng Tổng thống Singapore Istana ngày 23/8. Ảnh: Reuters. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ký tên lên cuốn sổ lưu niệm tại Istana trong khi Thủ tướng Lý Hiển Long đứng cạnh. Ảnh: ST. Bà Kamala Harris được tặng chậu hoa lan được đặt tên theo tên của bà tại Văn phòng Tổng thống Singapore Istana ngày 23/8. Ảnh: ST. Bức ảnh chụp bà Kamala Harris hội đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob tại Istana ngày 23/8. Ảnh: ST. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa, bên phải) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (giữa, bên trái) trong cuộc hội đàm giữa phái đoàn Singapore và Mỹ tại Văn phòng Tổng thống Singapore Istana ngày 23/8. Trong cuộc họp song phương, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc làm sâu sắc quan hệ hợp tác kinh tế, thúc đẩy chuỗi cung ứng, khởi động quan hệ đối tác mới về khí hậu cũng như mở rộng hợp tác về an ninh mạng. Ảnh: ST. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long họp báo chung hôm 23/8. Ảnh: Reuters. Phó Tổng thống Mỹ Harris phát biểu trước quân đội khi thăm chiến hạm USS Tulsa của Hải quân Mỹ tại Singapore ngày 23/8. Ảnh: Reuters. Phát biểu trước khi kết thúc chuyến thăm Singapore và lên đường thăm Việt Nam hôm 24/8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tái khẳng định cam kết lợi ích lâu dài đối với khu vực, nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ tại khu vực cũng bao gồm tự do hàng hải. Ảnh: Reuters. Chuyên cơ Không lực Hai của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 21h45 tối 24/8. Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris. Phó Tổng thống Mỹ Harris thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26/8/2021, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Reuters. Sáng 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Harris trò chuyện cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên một số lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục và phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch vào ngày 25/8. Bà Harris đề cập đến việc "tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam", đồng thời cho biết rằng Mỹ "tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập". Bà Harris cũng đã bày tỏ "niềm vinh dự khi là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam". Ảnh: Reuters. Sau khi kết thúc cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: TTXVN. Đầu giờ chiều 25/8, Phó Tổng thống Harris đặt hoa tại bia tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Reuters. Sau đó, Phó Tổng thống Harris tham dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Hải Minh. Cuối ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Harris cũng tham gia buổi ký kết thỏa thuận thuê đất để xây dựng Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: Reuters. Phó Tổng thống Harris đi thăm kho trữ vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ tại Kho vaccine tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội vào sáng 26/8. Ảnh: Reuters. Trong cuộc họp báo chiều 26/8, Phó Tổng thống Mỹ Harris khẳng định Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt với Mỹ. Bà nói rằng chuyến đi này báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong quan hệ hai nước. Sau cuộc họp báo, bà Harris đã tới sân bay Nội Bài và lên chuyên cơ Không lực Hai rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Phó Tổng thống Kamala Harris lên chuyên cơ rời Singapore tới Việt Nam (Nguồn video: Straitstimes)

