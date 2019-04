Khám phá những sự thật thú vị chưa kể về nước Đức (tin cài)

Với dân số vào khoảng 82 triệu, Đức là quốc gia thành viên đông dân nhất trong Liên minh châu Âu. Ảnh: pcpsr. Thủ đô Berlin của nước Đức có diện tích lớn gấp khoảng 9 lần thủ đô Paris của Pháp và có nhiều cây cầu hơn cả thành phố Venice (Italy). Ảnh: Telegraph. Tại Đức, không có hình phạt dành cho tù nhân cố trốn thoát khỏi nhà tù, bởi vì cơ bản mong muốn được tự do là bản năng của con người. Ảnh: TA. Tạp chí đầu tiên được phát hành tại Đức vào năm 1663. Ảnh: MC. Sau Thế chiến I, số lượng nam giới ở nước Đức giảm xuống thấp đến nỗi trung bình cứ 3 phụ nữ ở nước này thì chỉ có 1 người có thể tìm chồng. Ảnh: DW. Tại Đức, việc để hết nhiên liệu khi đi trên đường cao tốc là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: WSJ. Tên của bánh Hamburger có nguồn gốc từ thành phố Hamburg, Đức. Ảnh: TA. Khoảng 5.500 quả bom thời Thế chiến II được phát hiện ở Đức mỗi năm và được vô hiệu hóa, trung bình là 15 quả mỗi ngày. Ảnh: CNN. Gần 1/3 nước Đức dùng năng lượng tái tạo. Ảnh: The Local.Khoản nợ của nước Đức từ Thế chiến I tương đương 96.000 tấn vàng. Ảnh: EF. Büsingen am Hochrhein, thường được gọi tắt là Büsingen, là một thị trấn của nước Đức mà nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Thụy Sĩ. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)

