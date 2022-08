Khám phá ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới nằm trên đỉnh núi

Làng Quách Lượng tọa lạc trên đỉnh núi ở độ cao 1700m so với mặt nước biển. Ngôi làng nằm sâu trong lòng núi Thái Hành Sơn, trên vách núi đá cao dựng đứng, nơi giao nhau giữa tỉnh Sơn Tây và Hà Nam (Trung Quốc). Quách Lượng được mệnh danh là ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới. Bởi trước đây muốn lên đến ngôi làng này chỉ có duy nhất một con đường mòn được biết đến như là "thang lên trời" với 720 bậc đá dựng đứng và không có lan can. Chính quyền địa phương từ chối tài trợ tiền xây đường phục vụ cho 350 người sống ở làng Quách Lượng tại thời điểm đó. Bởi vậy, 13 người nông dân dũng cảm đã sử dụng các công cụ thô sơ, vật liệu nổ để đào một đường hầm vào trong các vách đá. Rất không may 7 người đã chết trong quá trình xây dựng. Nhưng những người còn lại đã không bỏ cuộc, họ đã khoan 12 tấn đá và dùng hết 4.000 chiếc búa để đào đường hầm lên làng Quách Lượng. Đường hầm chính thức được mở cửa cho khách bộ hành qua vào năm 1977. Con đường chỉ đủ rộng cho 2 chiếc ô tô lưu thông. Có khoảng 30 "cửa sổ" với các hình dáng và kích cỡ khác nhau được tạo ra với mục đích loại bỏ đất đá đào bới bởi nhóm xây dựng, nhưng giờ các cửa sổ này có tác dụng đón ánh sáng vào đường hầm. Điều đáng nói là đá tại vùng núi này thuộc loại đá trầm tích, có độ cứng cấp 8,3 vậy mà họ lại có thể đào thủ công hoàn toàn như vậy. Nhờ có con đường hầm di chuyển đến làng dễ dàng hơn, Quách Lượng giờ đây trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch ở Trung Quốc và đã có một vài khách sạn ở đó. Làng Quách Lượng hiện có 83 hộ gia đình với tổng cộng 329 người, đại đa số đều là họ Thân. Cuộc sống của người dân nơi đây đơn sơ và bình dị khiến du khách có cảm giác như quên hết những bộn bề và thế giới hiện đại ngoài kia. Quách Lượng nổi tiếng nhất chính là phong cảnh hữu tình núi cao cheo leo, rừng rậm xanh rờn một màu, không khí trong lành, có thác nước chảy róc rách. Lối kiến trúc của làng Quách Lượng luôn được gìn giữ trong suốt mấy trăm năm qua với những căn nhà cổ kính, mọi cảnh vật yên bình.Làng Quách Lượng còn có tên gọi khác là Ao Trời. Năm 1975, người dân nơi đây đã cải tạo lại con đập, tạo thành 1 hồ nước có tên Thiên Trì đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Bản Làng & Núi Rừng Tây Bắc Qua Flycam. Nguồn: Hoa Ban Tây Bắc.

