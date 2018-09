IS phản công dữ dội, Quân đội Syria tổn thất nặng tại Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 16/9, phiến quân IS mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực mới được Quân đội Syria giải phóng ở vùng nông thôn phía tây tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. “Phiến quân IS đã áp đảo Quân đội Syria tại các trục phía đông bắc và đông nam căn cứ Badiya Al-Sham của chúng, buộc lực lượng chính phủ Damascus phải rút lui về thành phố chiến lược Mayadeen”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, Quân chính phủ Syria đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công lớn bất ngờ của tổ chức khủng bố IS. ẢNh: AMN. “Số binh sĩ Syria thiệt mạng ban đầu được cho là 10 đến 15 người nhưng con số này sau đó tăng lên hơn 25 người”, AMN đưa tin. Ảnh: Mehr News. Đáp trả, lực lượng Không quân Nga và Syria đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS xung quanh vùng Badiya Al-Sham. Trong khi đó, Quân đội Syria đang cố gắng tập hợp lực lượng để ngăn cản nhóm khủng bố IS tái chiếm những khu vực vừa được giải phóng hôm 16/9. Ảnh: ABNA. Còn tại Homs, Quân đội Syria tiếp tục tấn công những hang ổ còn lại của IS ở sa mạc phía đông tỉnh này, qua đó giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều ngôi làng và thị trấn trong khu vực. Ảnh: ISMC. “Sau cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố IS ở sa mạc phía đông tỉnh Homs gần sa mạc al-Sukhnah và những tuyến đường dẫn tới khu vực biên giới với Iraq, lực lượng chính phủ Damascus đã đánh bật các tay súng IS ra khỏi các ngôi làng al-Nayarah, al-Rashediyeh và al-Sawarem, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng”, hãng Fars (Iran) đưa tin. Ảnh: FNA. Tại Sweida, lực lượng chính phủ Damascus đã tái chiếm thêm nhiều căn cứ của nhóm IS ở vùng Toloul al-Safa nằm trong vùng sa mạc phía đông tỉnh Sweida hôm 16/9. Ảnh: FNA. “Các binh sĩ Syria đã tiến sâu vào vùng Toloul al-Safa và tái chiếm ao nước cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của IS. Ít nhất 10 tay súng bắn tỉa IS đã bị tiêu diệt và những chiến binh khủng bố còn lại phải rút lui vào sâu trong khu vực”, FNA đưa tin. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân gần Deir Ezzor năm 2017 (Nguồn: Sputnik)

