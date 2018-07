IS liều mạng tấn công bom xe khi Daraa sắp sụp đổ

Theo Al Masdar News dẫn báo cáo ban đầu cho biết, ngày 10/7, phiến quân IS đã tiến hành các vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở thị trấn Zaizoun, phía tây Daraa khiến nhiều binh sĩ chính phủ thương vong. Ảnh: AMN. “Một chiến binh IS đã tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào nhóm binh sĩ Syria ở thị trấn mà lực lượng chính phủ Damascus mới giành lại quyền kiểm soát trong thời gian gần đây”, nguồn tin cho hay. Ảnh: TRT World. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác tổng số binh sĩ Syria thương vong trong vụ tấn công tự sát vừa qua. Ảnh: AMN. Cách đây vài ngày, Quân đội Syria đã tái chiếm Zaizoun cùng nhiều thị trấn lân cận trong chiến dịch quân sự mở rộng nhằm giành lại toàn bộ tỉnh Daraa từ tay các nhóm phiến quân. Ảnh: Rudaw. Trong diễn biến liên quan, theo hãng Fars (Iran) ngày 10/7, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch chống khủng bố dọc biên giới với Jordan và giải phóng thêm nhiều khu vực ở tỉnh Daraa. Ảnh: ANNA News. “Các binh sĩ Syria đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Tây Daraa và giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều vùng đất dọc biên giới với Jordan dẫn đến Zeizoun, thị trấn al-Hayt phía tây bắc thành phố Daraa”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SANA. Một nguồn tin quân sự cho hay, hiện tại, 72% lãnh thổ Daraa đang nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Syria. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng toàn bộ khu vực biên giới giữa Nam Daraa và Jordan hôm 10/7 sau khi tái chiếm Zeizoun”, FNA đưa tin. Ảnh: FNA. Hiện khu vực duy nhất ở Daraa bị nhóm IS chiếm đóng là đoạn biên giới dài vài km. Trong khi đó, nguồn tin chiến trường cho biết thêm, lực lượng chính phủ Damascus đã điều quân tới khu vực mà IS kiểm soát tại Hawz al-Yarmouk. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Người dân ở Zaizoun chào đón các binh sĩ Syria (Nguồn: Ruptly)

