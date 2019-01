Iraq “dội bão lửa”, hàng loạt chỉ huy IS chết thảm tại Deir Ezzor

Theo hãng Fars (Iran) ngày 3/1, các chiến đấu cơ Iraq đã tiến hành cuộc không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS ở Đông Deir Ezzor, qua đó gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: K24. “Ít nhất 7 chỉ huy cấp cao IS đã bị tiêu diệt trong đợt oanh kích của Không quân Iraq nhằm vào căn cứ của nhóm khủng bố này ở Đông Deir Ezzor”, trang al-Maloumeh dẫn lời Qatari al-Abidi, chỉ huy lực lượng dân quân Hashd al-Shaabi, cho hay. Ảnh: FNA. Chỉ huy Qatari al-Abidi cho biết thêm nhiều chiến binh khủng bố IS cũng bị thương trong đợt oanh kích vừa qua của Iraq ở vùng al-Souseh, Đông Deir Ezzor, dọc biên giới Syria-Iraq. Ảnh: AMN. Ngoài ra, nhiều kho vũ khí của phiến quân IS cũng bị phá hủy trong đợt oanh kích này. Ản: HP. Trước đó, Quân đội Syria đã điều động thêm nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới vùng sa mạc phía đông Deir Ezzor, chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các tay súng phiến quân IS còn lại trong khu vực. Ảnh: MEE. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào các căn cứ quân sự của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở phía bắc Hama. Ảnh: FNA. “Các đơn vị pháo binh Syria ở Bắc Hama đã nã pháo về phía một nhóm tay súng phiến quân đang định xâm nhập vào căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus từ thị trấn Maarkabeh, qua đó tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng khủng bố, đồng thời phá huỷ một xe bọc thép của bọn chúng. Ảnh: FNA. Ngoài ra, lực lượng pháo binh và tên lửa Syria cũng tấn công các căn cứ của nhóm khủng bố tại các ngôi làng Tal al-Sakhar, al-Janabereh và al-Jarieh ở phía tây bắc Mahradeh, Bắc Hama, phá huỷ nhiều căn cứ quân sự của nhóm khủng bố và gây thương vong nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: MEM. “Lực lượng chính phủ Syria còn oanh kích các căn cứ quân sự của phiến quân HTS ở thị trấn al-Bouzeh khi chúng chuẩn bị tấn công căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus tại Bắc Hama, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố”, FNA đưa tin. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Iraq đạt thỏa thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

