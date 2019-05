Hiện trường vụ máy bay chở 143 người lao xuống sông ở Mỹ

Một máy bay Boeing 737 chở 143 hành khách và phi hành đoàn, cất cánh từ Trạm hải quân Guantanamo đã trượt khỏi đường băng trong khi tìm cách hạ cánh và lao xuống sông St. Johns ở Florida, Mỹ vào tối 3/5. Ảnh: FlightAware Văn phòng cảnh sát trưởng Trạm không quân hải quân Jacksonville cho biết không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn do máy bay ở chỗ nước nông và không bị chìm. Ảnh: Reuters Cơ trưởng Michael Connor - một viên chỉ huy Trạm không quân Hải quân ở Jacksonville phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/5 rằng việc không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn là một "điều kỳ diệu". Ảnh: AP "Tôi nghĩ đây đúng là một điều kỳ diệu. Lẽ ra chúng ta phải nói một câu chuyện khác trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi cho rằng chúng ta cần đánh giá cao sự chuyên nghiệp của những người đã giúp các hành khách thoát ra ngoài chiếc máy bay". Ảnh: AP Hiện chưa rõ cần bao lâu để trục vớt máy bay khỏi sông. Ông Connor cũng cho biết phi hành đoàn đã tiến hành ngăn chặn rò rỉ nhiên liệu từ máy bay gần như ngay lập tức sau khi đảm bảo an toàn cho các hành khách. Ảnh: CNN Sự cố máy bay Boeing 737 xảy ra vào 21h 40 phút (giờ địa phương) khi phi công đang nỗ lực hạ cánh trong điều kiện sấm chớp và mưa lớn. Ảnh: AP Luật sư Cheryl Bormann - một hành khách trên chuyến bay Boeing 737 lao xuống sông St. Johns tối 3/5 kể lại: "Chúng tôi đã lao xuống, chiếc máy bay gần như đâm xuống mặt đất rồi bật lên. Dường như phi công không thể kiểm soát hoàn toàn chiếc máy bay. Khoảnh khắc ấy thật đáng sợ. Chúng tôi đang bị ngập trong nước, không biết đây là sông hay biển". Tuy nhiên, theo nhân chứng Bormann, hầu hết các hành khách đều làm việc trong quân đội nên họ đã vận dụng các kỹ năng để giúp đỡ nhau thoát khỏi chiếc máy bay này. Ảnh: AP Luật sư Cheryl Bormann - một hành khách trên chuyến bay Boeing 737 bị lao xuống sông St. Johns tối 3/5 kể lại: "Chúng tôi đã lao xuống, chiếc máy bay gần như đâm xuống mặt đất rồi bật lên. Dường như phi công không thể kiểm soát hoàn toàn chiếc máy bay. Khoảnh khắc ấy thật đáng sợ. Chúng tôi đang bị ngập trong nước, không biết đây là sông hay biển". Tuy nhiên, theo nhân chứng Bormann, hầu hết các hành khách đều làm việc trong quân đội nên họ đã vận dụng các kỹ năng để giúp đỡ nhau thoát khỏi chiếc máy bay này. Ảnh: AP Cũng theo người phát ngôn của Trạm không quân hải quân Jacksonville: "Các lực lượng phản ứng nhanh và các sĩ quan an ninh Hải quân đều có mặt tại hiện trường và điều phối tình hình". Ảnh: Reuters Chiếc máy bay Boeing 747-800 do Bộ Quốc phòng Mỹ vận hành thuộc hãng hàng không quốc tế Miami - một công ty hàng không đã hoạt động trong một thời gian dài. Ảnh: Twitter.

