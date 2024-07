Ghé thăm thị trấn kỳ lạ ở Mỹ, mọi thứ đều...miễn phí

Tại thị trấn Slab City, người dân sống trong những chiếc xe kéo và không gian được “chắp vá” đầy ngẫu hứng. (Ảnh: Roadtrippers, IT) Thị trấn kỳ lạ này không có nước, điện và địa chỉ hay các tiện ích công cộng, thuế và tiền thuê nhà đều không. Do đó, cư dân nơi đây không phải tuân theo bất cứ một quy định pháp luật nào. Tất cả mọi thứ gì tại thị trấn Slab City đều không bị đánh thuế hay phải chịu bất cứ một khoản phí nào. Nhiều người sống ở đây cho hay họ cảm thấy thực sự thoải mái. Các cư dân của thị trấn Slab City gọi nơi sinh sống của họ là “thành phố miễn phí cuối cùng ở Mỹ” hay "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ”. Ngay trước cửa ngõ Slab City là Salvation Mountain, một ngọn đồi được trang trí đủ màu, thu hút đông khách du lịch. Dù cư dân thị trấn này không phải tuân theo một quy định nào nhưng họ phải sống trong điều kiện không điện, không nước máy. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống trong thị trấn này. Vào hè, Slab City chỉ có 150 cư dân bám trụ trong những căn nhà di động trang bị các tấm năng lượng mặt trời tự chế dưới cái nóng thiêu đốt. Nhưng vào mùa đông, dân số Slab City tăng lên tới 500 người. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thị trấn "chảnh" nhất hành tinh, nơi người dân "cưỡi" máy bay đi ăn sáng

