Đột nhập hang muối dài nhất thế giới ở Israel

Theo Daily Mail, hang muối dài nhất thế giới Malham được phát hiện dưới núi Sodom ở Israel. Hệ thống hang động này có chiều dài tổng cộng lên tới 10 km. Ảnh: Reuters. Các nhà thám hiểm Israel đã phát hiện ra hang động này. Ảnh: Reuters. Những khối thạch nhũ trong hang động Malham dưới núi Sodom gần Biển Chết ngày 27/3. Ảnh: Reuters. Cuộc khảo sát để đo chiều dài hệ thống hang động này được Đại học Do Thái Jerusalem tiến hành cùng các chuyên gia đến từ Israel, Bularia, và nhiều quốc gia khác. Ảnh: EPA. Efraim Cohen, một thành viên của Trung tâm nghiên cứu hang động thuộc Đại học Do thái Jerusalem, tham quan bên trong hang muối Malham. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ nhìn ngắm thạch nhũ trắng trong hang Malham ngày 27/3. Ảnh: Reuters. \ Các nhà nghiên cứu Israel cho biết Malham là hang muối dài nhất thế giới. Ảnh: Reuters. Boaz Langford, một thành viên khác của Trung tâm Nghiên cứu Hang động thuộc Đại học Do thái Jerusalem, thám hiểm hang muối Malham. Ảnh: Reuters. Yoav Negev, Chủ tịch Câu lạc bộ thám hiểm hang động Israel và là người đứng đầu dự án Vẽ bản đồ hang động Malham, đứng ở lối vào hang Malham. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ bên trong hang động Malham, gần Biển Chết, ngày 27/3. Ảnh: Reuters. Boaz Langford, thành viên của Trung tâm nghiên cứu hang động Israel, bên trong hang muối Malham. Ảnh: Reuters. Một phụ nữ đi bộ trong hang Malham dưới núi Sodom, gần Biển Chết, ngày 27/3. Ảnh: Reuters. Các phóng viên báo chí bên trong hang động Malham. Ảnh: Reuters. Theo Daily Mail, về cơ bản, núi Sodom là một khối muối khổng lồ, được bao phủ bởi lớp đá mỏng. Ảnh: AP.

