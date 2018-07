Dẹp xong Daraa, Quân đội Syria chuyển hướng tấn công phủ đầu Idlib

Theo hãng Fars (Iran) ngày 11/7, Không quân Syria đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ của phiến quân HTS ở khu vực phía tây nam Idlib, qua đó gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố này. Ảnh: FNA. Cụ thể, các chiến đấu cơ Syria trút mưa bom xuống căn cứ của nhóm HTS tại các ngôi làng và thị trấn Jisr al-Shughour, Basnaqoul, Einata, al-Bashiriyeh, Mashmashan, Farikeh, Orum al-Jowz, Kaniseh Bani Azz và Mahmabal, phía Tây Idlib, và al-Rami ở Nam Idlib. Ảnh: Reuters. “Nhiều tay súng khủng bố bỏ mạng và các căn cứ của chúng bị phá hủy trong đợt oanh kích vừa qua của lực lượng chính phủ Damascus”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SITE. Được biết, vụ không kích đựơc tiến hành chỉ vài giờ sau khi phiến quân HTS tấn công các căn cứ của Quân đội Syria ở Bắc Lattakia. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Daraa, sau khi đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi nhiều khu vực ở vùng ngoại ô thành phố Daraa hôm 11/7. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng chính phủ Damascus đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống khủng bố IS ở Tây Daraa hôm 11/7, qua đó tái chiếm thêm nhiều cứ điểm chiến lược. Ảnh: FNA. Sau những thất bại liên tiếp gần đây, các tay súng phiến quân tại 4 khu vực ở Bắc Daraa, bao gồm Salmin, Kafr Shams, Kafr Nasej và Aqraba, đã tham gia vào thỏa thuận hoà giải với chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Trong đó, Adham al-Akrad, một trong những chỉ huy chiến trường khét tiếng nhất của Quân đội Syria Tự do (FSA), đã đầu hàng lực lượng chính phủ Damascus hôm 11/7. Ảnh: FNA. Còn tại Sweida, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm IS ở phía đông tỉnh, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tiến sâu vào Daraa (Nguồn: Ruptly)

Theo hãng Fars (Iran) ngày 11/7, Không quân Syria đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhằm vào các căn cứ của phiến quân HTS ở khu vực phía tây nam Idlib, qua đó gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố này. Ảnh: FNA. Cụ thể, các chiến đấu cơ Syria trút mưa bom xuống căn cứ của nhóm HTS tại các ngôi làng và thị trấn Jisr al-Shughour, Basnaqoul, Einata, al-Bashiriyeh, Mashmashan, Farikeh, Orum al-Jowz, Kaniseh Bani Azz và Mahmabal, phía Tây Idlib, và al-Rami ở Nam Idlib. Ảnh: Reuters. “Nhiều tay súng khủng bố bỏ mạng và các căn cứ của chúng bị phá hủy trong đợt oanh kích vừa qua của lực lượng chính phủ Damascus”, nguồn tin cho hay. Ảnh: SITE. Được biết, vụ không kích đựơc tiến hành chỉ vài giờ sau khi phiến quân HTS tấn công các căn cứ của Quân đội Syria ở Bắc Lattakia. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Daraa, sau khi đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi nhiều khu vực ở vùng ngoại ô thành phố Daraa hôm 11/7. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng chính phủ Damascus đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống khủng bố IS ở Tây Daraa hôm 11/7, qua đó tái chiếm thêm nhiều cứ điểm chiến lược. Ảnh: FNA. Sau những thất bại liên tiếp gần đây, các tay súng phiến quân tại 4 khu vực ở Bắc Daraa, bao gồm Salmin, Kafr Shams, Kafr Nasej và Aqraba, đã tham gia vào thỏa thuận hoà giải với chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. Trong đó, Adham al-Akrad, một trong những chỉ huy chiến trường khét tiếng nhất của Quân đội Syria Tự do (FSA), đã đầu hàng lực lượng chính phủ Damascus hôm 11/7. Ảnh: FNA. Còn tại Sweida, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm IS ở phía đông tỉnh, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tiến sâu vào Daraa (Nguồn: Ruptly)