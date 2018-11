Đặc nhiệm Mỹ trở mặt diệt phiến quân IS tại Deir Ezzor?

Theo Al Masdar News ngày 20/11, một nhóm Đặc nhiệm Mỹ đang tham gia chiến dịch quân sự chống phiến quân IS ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. “Đặc nhiệm Mỹ đang sát cánh cùng SDF khi lực lượng này tiến quân về phía bắc thành phố Albu Kamal. Các binh sĩ Mỹ đã giao tranh với nhóm khủng bố IS tại khu Jabal Baghouz gần biên giới với Iraq”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Trước đó, Mỹ từng nhiều lần bị “tố” hỗ trợ trực tiếp cho phiến quân IS tại tỉnh Deir Ezzor và nhiều khu vực khác tại Syria. Mặc dù Mỹ luôn phủ nhận cáo buộc trên, nhưng lực lượng chính phủ Damascus thường xuyên phát hiện các loại vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong thành trì của nhóm khủng bố này. Ảnh: ABC News. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới ở chiến trường Idlib-Hama, sau thắng lợi trước nhóm IS ở vùng núi chiến lược al-Safa, tỉnh Sweida. Ảnh: AMN. “Sư đoàn số 4 của Quân đội Syria vừa nhận được chỉ thị rời khỏi vùng núi al-Safa tới tỉnh Hama để tham gia vào chiến dịch quân sự sắp tới. Dường như mục tiêu tiếp theo của Quân đội Syria sẽ là những khu vực hiện nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm phiến quân dọc trục Idlib”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, việc điều động quân lính này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nếu các bên đạt được thỏa thuận tại Hội nghị hòa bình Astana sắp tới. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang cố gắng để đạt được một thỏa thuận tại hội nghị này để ngăn Quân đội Syria tiến vào bất cứ khu vực nào do nhóm phiến quân kiểm soát tại Idlib và Hama. Ảnh: Ruptly. Trong khi đó, tại Aleppo, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân đồng minh đang mở rộng hoạt động quân sự của họ ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh này ra các thành phố al-Bab, Azaz và Jarabulus. Ảnh: AMN. Theo AMN, mục đích chính của hoạt động quân sự quy mô lớn này của Ankara là nhằm bắt giữ các tay súng nổi dậy đã phạm tội như cướp hay bắt cóc tại vùng Afrin. Ảnh: RNA. “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh đã bắt giữ hầu hết các chiến binh thuộc lữ đoàn Al-Sharqiyah Martyrs bị cáo buộc thực hiện các vụ cướp và bắt cóc tại vùng Afrin”, nguồn tin cho hay. Ảnh: The Times. Mời độc giả xem thêm video: Bên trong một khu vực được giải phóng ở Deir Ezzor năm 2017 (Nguồn: SANA)

