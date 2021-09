COVID-19 tại Trung Quốc: Hơn 1 tỷ người tiêm chủng đủ, vẫn bùng dịch?

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 16/9, tính đến hết ngày 15/9, hơn 1 tỷ người tại Trung Quốc, tương đương 71% dân số, đã hoàn tất tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: Xinhua. Phát biểu tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách ứng phó với COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong nhấn mạnh, tổng cộng 2,16 tỷ liều vắc xin ngừa COVID-19 được sử dụng trên cả nước. Ảnh: AP. Thống kê của Bloomberg cho thấy, Trung Quốc đang dẫn đầu nhóm năm các nền kinh tế lớn nhất thế giới trong chiến dịch tiêm chủng toàn quốc. Ảnh: Cảnh người dân đi tiêm chủng tại một địa điểm ở tỉnh An Huy. Ảnh: AP. Chính quyền Trung Quốc cũng cho phép tiêm mũi nhắc lại cho những người có nguy cơ nhiễm COVID-19 hoặc phát bệnh nghiêm trọng cao nhất, bao gồm những người trên 60 tuổi. Ảnh: THX. Tuy nhiên, thành công với chiến dịch tiêm chủng vẫn chưa thể giúp Trung Quốc ngăn các ổ dịch tiếp tục xuất hiện. Ảnh: CD. Hiện nay, Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới do biến thể Delta gây ra tại tỉnh Phúc Kiến. Ảnh: Người dân đi xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Đợt bùng phát mới bắt đầu từ thành phố Phủ Điền, với ca đầu tiên được ghi nhận hôm 10/9. Kết quả xét nghiệm các mẫu được lấy từ một số bệnh nhân ở Phủ Điền cho thấy họ mắc biến thể Delta. Ảnh: ECNS. Dịch bệnh sau đó lây sang Hạ Môn, với 32 ca nhiễm được ghi nhận trong ngày 13/9, buộc chính quyền thành phố này phải phong tỏa một số khu vực có nguy cơ cao, dừng lớp học trực tiếp tại trường mầm non, tiểu học và trung học, đóng cửa rạp chiếu phim, phòng tập, quán bar và đề nghị người dân không rời khỏi thành phố nếu không có việc cần thiết. Ảnh: Reuters. Được biết, đợt dịch COVID-19 trong cộng đồng mới ở tỉnh Phúc Kiến đến nay đã lây lan ra nhiều ngôi trường. Thống kê của truyền thông Trung Quốc cho thấy, ít nhất 10 ngôi trường, trong đó có đến 9 trường tiểu học và mẫu giáo tại đây, đã phát hiện ca mắc COVID-19. Ảnh: THX. Kể từ ngày 10/9 đến nay, đợt bùng phát mới đã khiến tỉnh Phúc Kiến có thêm 200 ca bệnh được xác nhận và 4 trường hợp không triệu chứng. Trong đó, tính đến hết ngày 15/9, đã có hơn 50 học sinh nhiễm SARS-CoV-2, đa phần là trẻ dưới 10 tuổi, nhỏ nhất là 3 tuổi. Ảnh: THX. Dù vậy, Thời báo Hoàn cầu ngày 15/9 cho rằng Trung Quốc "không có gì phải sợ hãi" trước "cụm dịch cục bộ" ở tỉnh Phúc Kiến. Các nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch này. Ảnh: THX. Tính đến ngày 16/9, Trung Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 là 95.493 người, trong đó có 4.636 ca tử vong. Ảnh: THX. Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)

