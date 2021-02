Cận cảnh nhóm chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Vũ Hán

Ngày 28/1, nhóm chuyên gia WHO đã hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày để bắt đầu cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, nhóm công tác của WHO lần này gồm các chuyên gia đầu ngành đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có một chuyên gia người Việt Nam là ông Nguyễn Việt Hùng. Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm chuyến gia WHO hôm 3/2. Được biết, Viện Virus học Vũ Hán đã trở thành trọng tâm của phái đoàn chuyên gia WHO tới Trung Quốc nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Trước đó, một số thuyết âm mưu cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm bí mật - nơi thu thập và lưu trữ hàng nghìn mẫu của loại virus corona. Ngày 4/2 vừa qua, ông Vladimir Dedkov, chuyên gia Nga của nhóm công tác WHO đang điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, cho biết Viện Virus học Vũ Hán được trang bị đầy đủ và khó có thể hình dung có sự rò rỉ từ cơ sở này. Các thành viên của nhóm chuyên gia WHO mặc đồ bảo hộ trong chuyến thăm Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh động vật Hồ Bắc ở Vũ Hán, ngày 2/2 để tìm kiếm manh mối về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Peter Daszak, một thành viên của nhóm chuyên gia WHO, nói chuyện điện thoại tại một khách sạn ở Vũ Hán ngày 3/2. Peter Ben Embarek, một thành viên của nhóm WHO, thăm chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, ngày 31/1. Họ cũng tới chợ Baishazho, một trong những khu chợ đồ tươi sống lớn nhất Vũ Hán. Nhân viên an ninh túc trực bên ngoài bệnh viện Jinyintan sau khi một nhóm của WHO vào khu nhà ngày 30/1. Được biết, bệnh viện này là nơi đã điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19. Mời độc giả xem thêm video: Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

Ngày 28/1, nhóm chuyên gia WHO đã hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày để bắt đầu cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Vũ Hán. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, nhóm công tác của WHO lần này gồm các chuyên gia đầu ngành đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có một chuyên gia người Việt Nam là ông Nguyễn Việt Hùng. Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm chuyến gia WHO hôm 3/2. Được biết, Viện Virus học Vũ Hán đã trở thành trọng tâm của phái đoàn chuyên gia WHO tới Trung Quốc nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Trước đó, một số thuyết âm mưu cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm bí mật - nơi thu thập và lưu trữ hàng nghìn mẫu của loại virus corona. Ngày 4/2 vừa qua, ông Vladimir Dedkov, chuyên gia Nga của nhóm công tác WHO đang điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, cho biết Viện Virus học Vũ Hán được trang bị đầy đủ và khó có thể hình dung có sự rò rỉ từ cơ sở này. Các thành viên của nhóm chuyên gia WHO mặc đồ bảo hộ trong chuyến thăm Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh động vật Hồ Bắc ở Vũ Hán, ngày 2/2 để tìm kiếm manh mối về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Peter Daszak, một thành viên của nhóm chuyên gia WHO, nói chuyện điện thoại tại một khách sạn ở Vũ Hán ngày 3/2. Peter Ben Embarek, một thành viên của nhóm WHO, thăm chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán , ngày 31/1. Họ cũng tới chợ Baishazho, một trong những khu chợ đồ tươi sống lớn nhất Vũ Hán. Nhân viên an ninh túc trực bên ngoài bệnh viện Jinyintan sau khi một nhóm của WHO vào khu nhà ngày 30/1. Được biết, bệnh viện này là nơi đã điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19. Mời độc giả xem thêm video: Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 (Nguồn video: THĐT)