Chóng mặt trước cung đường ngoằn ngoèo 66 khúc cua ở Nhật

Nằm ở phía Bắc vùng Tōhoku của Nhật Bản, Tsugaru Iwaki là một trong những cung đường ngoằn ngoèo thử thách người đi nhất trên Trái đất và cũng mang lại một trải nghiệm không thể nào quên cho du khách. Ảnh: IT. Với 66 khúc cua gấp, con đường Tsugaru Iwaki dài 10 km ở tỉnh Aomori này là định nghĩa của sự quanh co, có thể khiến bạn say xe khi xuất phát từ chân núi lửa Mt Iwaki lên những con dốc. Con đường thu phí tuyệt đẹp này đi từ chân núi Iwaki lên đến trạm thứ tám, ở độ cao 1.247m so với mực nước biển. Đó là một trong những con đường uốn lượn nhiều nhất trên thế giới. Tsugaru Iwaki là một con đường khó đi với những ngã rẽ và khúc cua không thể đếm được. Nếu bạn yêu thích ưa mạo hiểm khám phá thì hãy thử trải nghiệm con đường hướng lên ngọn núi lửa này. Dọc theo tuyến đường có một khu rừng sồi nguyên sinh, khi đến gần ga số 8, bạn có thể nhìn thấy Bán đảo Oshima ở Hokkaido, Gongenzaki và Hồ Jusanko ở Bán đảo Tsugaru, và Nanari Nagahama, vẽ một vòng cung. Cùng với độ thử thách của các ngã rẽ, khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh núi là cảm giác lái xe gần như bất tận do chính con đường mang lại. Tuyến đường này không được khuyến khích nếu những du khách dễ bị say xe. Cổng mở cửa từ 8h00 sáng đến 16h30 chiều (Đường đóng cửa từ 17h00 chiều). Xe đạp không được phép vào ngay cả khi đường thông. Con đường rất dốc, bắt đầu từ Xa lộ Ajigasawa, ở độ cao 441m, đường đi lên dài 9,3 km. Từ cột mốc này, độ cao tiếp tục tăng dần 806 mét và độ dốc trung bình là 8,66% với các đoạn lên đến 10%. Tại đỉnh núi có một bãi đậu xe với cáp treo lên đỉnh núi lửa. Hầu như ai tới đây cũng đi cáp treo để được tận mắt thấy miệng núi lửa đã tắt với những cấu tạo địa lý hết sức lạ lẫm do nó tạo ra. Hàng năm, một cuộc đua được tổ chức trên đường leo núi và thu hút các tay đua từ xa đến để thử sức mình với con đường đèo gần 10 km này.

