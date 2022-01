Choáng ngợp nhan sắc 10 mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới

Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ TC Candler công bố ngày 28/12/2021, 10 vị trí đầu tiên chủ yếu thuộc về các diễn viên, ca sĩ thần tượng. Từ vị trí thứ hai năm ngoái, Lisa vươn lên dẫn đầu trong năm nay. Ca sĩ từng nhiều năm đứng đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất châu Á", do TC Candler Asia thực hiện. Cô tên thật Lalisa Manoban, sinh năm 1997 ở Thái Lan, đến Hàn Quốc hoạt động. Nhạc sĩ kiêm blogger nổi tiếng Na Uy - Emilie Nereng trở thành người đẹp đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách. Cô có hơn 3,5 triệu người theo dõi blog cá nhân. Người đẹp đã 6 lần vào danh sách 100 người xinh đẹp nhất thế giới của TC Candler. Vị trí thứ ba thuộc về người mẫu Hồi giáo Halmia Aden. Cô sinh năm 1998, là người Mỹ gốc Somalia. Vogue ghi nhận cô là người mẫu thời trang cao cấp đầu tiên đeo hijab trên sàn diễn. IVana Alawi, 25 tuổi, xếp vị trí thứ tư. Cô là diễn viên, người mẫu, YouTuber người Philippines. Nữ thần tượng Nancy xếp thứ năm, tăng năm bậc so với năm ngoái. Cô sinh năm 2000, là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc Momoland, mang hai dòng máu Mỹ - Hàn. Từ vị trí thứ nhất năm ngoái, Yael Shelbia xuống vị trí thứ sáu. Cô sinh năm 2001 ở Nahariya (Israel) trong một gia đình Do Thái. Không chỉ có gương mặt đẹp, Shelbia còn có hình thể lý tưởng với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-58-92 cm. Tzuyu (Chu Tử Du), từ vị trí thứ 4 năm ngoái, tụt xuống vị trí thứ 7. Năm 2019, cô đứng đầu danh sách. Cô sinh năm 1999 ở Đài Loan, hoạt động trong nhóm Twice của Hàn Quốc, thường xuyên có tên trong các cuộc bình chọn idol xinh đẹp nhất Kpop. Ca sĩ kiêm diễn viên người Indonesia Lyodra Ginting đứng vị trí thứ 8. Cô sinh năm 2003, từng đoạt quán quân Indonesian Idol mùa thứ 10 (2019). Thiên thần Victoria's Secret Jasmine Tookes đứng thứ 9. Cô sinh năm 1991, cao 1,75 m và nặng khoảng 55 kg, có số đo lần lượt 86-61-86 cm. Người đẹp cưới doanh nhân Juan David Borrero - con trai phó tổng thống Ecuador hồi tháng 9 năm ngoái. Nana, cựu thành viên nhóm nhạc xứ Hàn After School, đứng thứ 10. Nana từng có 2 năm liên tiếp 2014 và 2015 được TC Candler bình chọn sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Nhiều cô gái bị lừa tiền tỷ vì muốn lấy chồng Tây. Nguồn: THDT.

