Choáng ngợp loạt bãi biển sặc sỡ nhất gây mê đắm lòng người

Biển cát hồng (Bahamas): Bãi biển dài 5km ở Bahamas có màu hồng nổi bật do một loại một loại sinh vật gây nên. Loài sinh vật này khi chết đi, chúng trôi dạt lên đất liền và độ đậm nhạt của bãi biển phụ thuộc và số lượng sinh vật này. Ảnh: Pandotrip. Horseshoe Bay, ở Bermuda, trải dài với màu hồng phấn, là kết quả của vỏ sò vụn, san hô và can xi. Ảnh: IT. Bãi biển vàng Porto Ferro, Italy: Bãi biển màu sắc sặc sỡ trên đảo Sardinia hấp dẫn du khách với cát mịn và có màu vàng tươi như nghệ. Màu đặc trưng này là do cát ở đây có chứa nhiều sắt. Ảnh: Imgur. Vùng biển đỏ Hormuz (Iran): Bờ biển tại đảo Hormuz nổi tiếng với bờ cát trải dài đều là màu đỏ và đen, còn nước biển thì đỏ lừ như máu. Bãi biển có màu đỏ là do chất Gelack chảy ra từ một ngọn núi giàu đất oxit đỏ gần bờ biển. Ảnh: Mybestplace. Bãi biển màu xanh lá Papakōlea (Hawaii, Mỹ): Nhiều năm trước, khi núi lửa phun trào, những tinh thể đặc biệt có tên gọi olivin, khoáng chất chứa sắt và ma-giê, đã biến bờ biển này thành màu xanh lá. Ảnh: Geologyin. Bãi biển tím Pfeiffer (California, Mỹ): Pfeiffer gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp với sắc tím mộng mơ của bờ cát. Ảnh: It.Bãi biển hồng – Công viên quốc gia Komodo (Indonesia): Bãi hồng ở đảo Komodo là một trong những bãi biển hồng đẹp nhất hành tinh. Các vi sinh vật có vỏ đỏ, hồng có tên Foraminifera đã tạo nên màu sắc đặc biệt cho Komodo. Ảnh: It. Bãi biển đen Punalu’u (Hawaii, Mỹ): Được mệnh danh là bãi biển cát đen, Punalu'u là điểm đến không thể bỏ qua trên đảo Big ở Hawaii. Màu sắc của cát có nguồn gốc từ đá bazan và dung nham núi lửa. Ảnh: Flickr. Bãi biển Thủy tinh, Mỹ: Bãi tắm trên quần đảo Hawaii thực chất bao gồm những mảnh thủy tinh vỡ. Sự tác động của sóng biển đã biến những mảnh chai vỡ trở nên tròn nhẵn. Ảnh: It. Bãi biển Xi, Hi Lạp: Bãi biển nằm trên hòn đảo Kefalonia nổi tiếng với các màu cam sặc sỡ. Nước biển ở đây ấm, nông và sóng nhẹ. Màu hồng của cát tương phản với vách đá màu trắng, tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ. Ảnh: It. Bãi biển Vík í Mýrdal, Iceland: Bãi biển cát đen gần ngôi làng cực nam của Iceland là một trong những địa điểm ẩm ướt nhất ở quốc gia này. Các vách đá dọc bờ biển là nơi trú ngụ của các loài chim biển, bao gồm chim hải âu rụt cổ. Ảnh: Campervanreykjavik. >>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi “dư thừa” hàng nghìn nam giới

