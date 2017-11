Chiến sự Trung Đông: Lộ tung tích thủ lĩnh tối cao IS?

Trong diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Trung Đông, hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin tại tỉnh Anbar ngày 6/11 tiết lộ, thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã rời khỏi thị trấn Rawa ở Tây Iraq đến miền Đông Syria. Ảnh: FNA. Quân đội Syria cũng trong ngày 7/11 đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm giành lại quyền kiểm soát 3 thị trấn từ tay nhóm Liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham và Quân đội Syria Tự do (FSA) ở Đông Bắc Hama. Ảnh: AMN. Trước đó, ngày 6/11, nhóm khủng bố HTS và lực lượng FSA đã tập hợp lực lượng và tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào Quân đội Syria ở Đông Bắc Hama. Ảnh: AMN. Được biết, các tay súng HTS và FSA đã chiếm được quyền kiểm soát thị trấn Al-Baleeh và Umm Turaykiyeh của tỉnh Hama vào chiều 6/11. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác, tại thành phố Deir Ezzor mới giải phóng, 5 binh sĩ và 4 phóng viên Nga đã bị thương trong vụ nổ mìn do IS cài cắm trước khi rút lui khu vực này. Ảnh: AMN. Tại Iraq, các tay súng IS tiếp tục tháo chạy khỏi thành phố biên giới Al-Qaim ở tỉnh Anbar sau khi quân đội Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố này hồi tuần trước. Ảnh: AMN. Hôm 7/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow có thể tiếp tục duy trì các căn cứ quân sự tại Syria sau khi đánh bại các nhóm khủng bố. Việc rút các binh sĩ Nga khỏi Syria sẽ tùy thuộc vào tình hình sau này. Theo một quan chức cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng này trong chiến dịch quân sự chống khủng bố tại tỉnh Deir Ezzor. Được biết, Mỹ đã cung cấp 120 xe tải chở đầy vũ khí và xe bọc thép cho SDF trong thời gian gần đây. Ảnh: FNA. Trong chiến dịch giải phóng Albu Kamal, ngày 6/11, các cánh quân của quân đội Syria chỉ còn cách thành trì cuối cùng của IS ở Albu Kamal khoảng 30km. Ảnh: FNA. Cũng trong ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc “vô căn cứ” của liên minh Ả-rập cho rằng Tehran đã cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Houthi tấn công thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) hôm 4/11. Ảnh: FNA.

