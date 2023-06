Chiêm ngưỡng tu viện Pháp nằm giữa bờ biển Đại Tây Dương

Đảo tu viện Mont-Saint-Michel nằm ở Tây Bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris hơn 350 km. Tu viện này là công trình kiến tạo ngoạn mục đáng kinh ngạc đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Pháp qua nhiều thế kỷ. Không hổ danh là một trong ba điểm thăm quan hàng đầu nước Pháp (sau tháp Eiffel và lâu đài Versailles), đảo Mont-Saint-Michel hiện ra sừng sững, hiên ngang với một ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên bầu trời xanh. Đảo Mont-Saint-Michel không giống những hòn đảo khác bởi nó biến đổi không ngừng theo sự thay đổi của thuỷ triều. Ít có nơi nào trên thế giới mà sự thay đổi của thủy triều lại đáng kể như ở đây. Một năm có đến 53 ngày, nước thủy triển lên xuống mức đỉnh điểm, có thể cao gần 13 m, nhưng rút xuống chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Chính sự lên xuống của thuỷ triều khiến tu viện khi thì giống như một ngọn đồi trên cạn. Lúc khác, Mont-Saint-Michel lại trở thành một hòn đảo nổi giữa đại dương. Mới đây, tu viện Mont-Saint-Michel vừa kỷ niệm 1.000 năm ngày xây dựng. Để kỷ niệm sinh nhật của tu viện, các buổi hòa nhạc, hội nghị sẽ được tổ chức tại đây cùng với một buổi biểu diễn ánh sáng mang tên “Thiên niên kỷ” vào ngày 23/6. Các buổi triển lãm về lịch sử và kiến trúc cũng được mở cửa cho du khách tới thăm cho đến tháng 11/2023. Trải qua 1.000 năm lịch sử, Tu viện đã chứng kiến những thời khắc quan trọng của lịch sử Pháp. Đáng chú ý là khi nó trở thành pháo đài chiến đấu trong Chiến tranh Trăm năm giữa Anh và Pháp kéo dài từ năm 1337 – 1453 và tồn tại sau cuộc bao vây kéo dài 30 năm của người Anh. Mont Saint-Michel cũng đã trở thành nhà tù trong cuộc Cách mạng Pháp thế kỷ 18. Đến năm 1863, 14.000 tù nhân đã ở trong “Bastille of the Seas” - nơi thủy triều và cát lún khiến việc trốn thoát là không thể. Ảnh: Reuters, IT.

Đảo tu viện Mont-Saint-Michel nằm ở Tây Bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris hơn 350 km. Tu viện này là công trình kiến tạo ngoạn mục đáng kinh ngạc đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Pháp qua nhiều thế kỷ. Không hổ danh là một trong ba điểm thăm quan hàng đầu nước Pháp (sau tháp Eiffel và lâu đài Versailles), đảo Mont-Saint-Michel hiện ra sừng sững, hiên ngang với một ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên bầu trời xanh. Đảo Mont-Saint-Michel không giống những hòn đảo khác bởi nó biến đổi không ngừng theo sự thay đổi của thuỷ triều. Ít có nơi nào trên thế giới mà sự thay đổi của thủy triều lại đáng kể như ở đây. Một năm có đến 53 ngày, nước thủy triển lên xuống mức đỉnh điểm, có thể cao gần 13 m, nhưng rút xuống chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Chính sự lên xuống của thuỷ triều khiến tu viện khi thì giống như một ngọn đồi trên cạn. Lúc khác, Mont-Saint-Michel lại trở thành một hòn đảo nổi giữa đại dương . Mới đây, tu viện Mont-Saint-Michel vừa kỷ niệm 1.000 năm ngày xây dựng. Để kỷ niệm sinh nhật của tu viện, các buổi hòa nhạc, hội nghị sẽ được tổ chức tại đây cùng với một buổi biểu diễn ánh sáng mang tên “Thiên niên kỷ” vào ngày 23/6. Các buổi triển lãm về lịch sử và kiến trúc cũng được mở cửa cho du khách tới thăm cho đến tháng 11/2023. Trải qua 1.000 năm lịch sử, Tu viện đã chứng kiến những thời khắc quan trọng của lịch sử Pháp. Đáng chú ý là khi nó trở thành pháo đài chiến đấu trong Chiến tranh Trăm năm giữa Anh và Pháp kéo dài từ năm 1337 – 1453 và tồn tại sau cuộc bao vây kéo dài 30 năm của người Anh. Mont Saint-Michel cũng đã trở thành nhà tù trong cuộc Cách mạng Pháp thế kỷ 18. Đến năm 1863, 14.000 tù nhân đã ở trong “Bastille of the Seas” - nơi thủy triều và cát lún khiến việc trốn thoát là không thể. Ảnh: Reuters, IT.