Chân dung Thống đốc New York bị Tổng thống Biden kêu gọi từ chức

Ngày 3/8, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố báo cáo cuộc điều tra độc lập kéo dài 5 tháng với kết luận Thống đốc New York Andrew Cuomo (ảnh) đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Ảnh: Getty. Sau báo cáo này, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đã kêu gọi ông Andrew Cuomo từ chức. "Tôi nghĩ ông Cuomo nên từ chức. Tôi hiểu rằng cơ quan lập pháp tiểu bang có thể quyết định luận tội ông ấy", nhà lãnh đạo Mỹ nói. Ảnh: CNN. Dù vậy, ông Cuomo vẫn phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông không có kế hoạch từ chức. Ảnh: VF. Trước đó, nhiều người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Thống đốc New York Andrew Cuomo từng có những hành vi sàm sỡ họ. Cụ thể, vào ngày 6/3/2021, Karen Hinton (ảnh), cựu trợ lý của Thống đốc New York Andrew Cuomo, đã tố ông Cuomo "không đứng đắn" và "trái đạo đức" khi ôm bà trong một phòng khách sạn ở California hồi năm 2000. Ảnh: NYDN. Ngoài ra, cô Ana Liss cáo buộc ông Cuomo cư xử không phù hợp khi còn làm việc ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York. Được biết, cô Liss từng là phụ tá mảng chính sách cho ông Cuomo trong giai đoạn 2013-2015. Ảnh: Getty. Ngày 27/1/2021, Charlotte Bennett, 25 tuổi, nói trên tờ New York Times rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối cô vào đầu tháng 6/2020. Ảnh: NYT. Thống đốc Cuomo sinh ngày 6/12/1957 tại Queens, New York, trong gia đình có 4 anh chị em. Cha ông là Mario Cuomo, người từng đảm nhiệm chức vụ Thống đốc New York. Ảnh: AP. Andrew Cuomo tốt nghiệp trường Đại học Fordham vào năm 1979 và lấy bằng Luật của trường Luật Albany vào năm 1982. Ảnh: Getty. Ông Cuomo từng có thời gian ngắn làm việc tại Công ty luật Blutrich, Falcone & Miller. Ông đã thành lập Công ty Nhà ở cho những người kém đặc quyền (HELP) vào năm 1986 và rời hãng luật để tập trung điều hành HELP vào năm 1988. Ảnh: SC. Từ năm 1990 đến 1993, dưới thời Thị trưởng Thành phố New York David Dinkins, ông Cuomo giữ chức Chủ tịch Ủy ban vô gia cư Thành phố New York, chuyên về phát triển chính sách đối với vấn đề vô gia cư trong thành phố. Ảnh: SA. Năm 2006, ông Cuomo được bầu làm Tổng chưởng lý New York. Tiếp đến, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2010 và trở thành Thống đốc New York, tái đắc cử hai lần sau đó. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Học sinh 14 tuổi tranh cử Thống đốc bang Vermont, Mỹ (Nguồn video: THĐT)

Ngày 3/8, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố báo cáo cuộc điều tra độc lập kéo dài 5 tháng với kết luận Thống đốc New York Andrew Cuomo (ảnh) đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Ảnh: Getty. Sau báo cáo này, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đã kêu gọi ông Andrew Cuomo từ chức. "Tôi nghĩ ông Cuomo nên từ chức. Tôi hiểu rằng cơ quan lập pháp tiểu bang có thể quyết định luận tội ông ấy", nhà lãnh đạo Mỹ nói. Ảnh: CNN. Dù vậy, ông Cuomo vẫn phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông không có kế hoạch từ chức. Ảnh: VF. Trước đó, nhiều người phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc Thống đốc New York Andrew Cuomo từng có những hành vi sàm sỡ họ. Cụ thể, vào ngày 6/3/2021, Karen Hinton (ảnh), cựu trợ lý của Thống đốc New York Andrew Cuomo, đã tố ông Cuomo "không đứng đắn" và "trái đạo đức" khi ôm bà trong một phòng khách sạn ở California hồi năm 2000. Ảnh: NYDN. Ngoài ra, cô Ana Liss cáo buộc ông Cuomo cư xử không phù hợp khi còn làm việc ở thành phố Albany, thủ phủ bang New York. Được biết, cô Liss từng là phụ tá mảng chính sách cho ông Cuomo trong giai đoạn 2013-2015. Ảnh: Getty. Ngày 27/1/2021, Charlotte Bennett, 25 tuổi, nói trên tờ New York Times rằng Thống đốc New York Andrew Cuomo đã có hành vi quấy rối cô vào đầu tháng 6/2020. Ảnh: NYT. Thống đốc Cuomo sinh ngày 6/12/1957 tại Queens, New York, trong gia đình có 4 anh chị em. Cha ông là Mario Cuomo, người từng đảm nhiệm chức vụ Thống đốc New York. Ảnh: AP. Andrew Cuomo tốt nghiệp trường Đại học Fordham vào năm 1979 và lấy bằng Luật của trường Luật Albany vào năm 1982. Ảnh: Getty. Ông Cuomo từng có thời gian ngắn làm việc tại Công ty luật Blutrich, Falcone & Miller. Ông đã thành lập Công ty Nhà ở cho những người kém đặc quyền (HELP) vào năm 1986 và rời hãng luật để tập trung điều hành HELP vào năm 1988. Ảnh: SC. Từ năm 1990 đến 1993, dưới thời Thị trưởng Thành phố New York David Dinkins, ông Cuomo giữ chức Chủ tịch Ủy ban vô gia cư Thành phố New York, chuyên về phát triển chính sách đối với vấn đề vô gia cư trong thành phố. Ảnh: SA. Năm 2006, ông Cuomo được bầu làm Tổng chưởng lý New York. Tiếp đến, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2010 và trở thành Thống đốc New York, tái đắc cử hai lần sau đó. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Học sinh 14 tuổi tranh cử Thống đốc bang Vermont, Mỹ (Nguồn video: THĐT)