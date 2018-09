Chân dung nữ sát thủ xả súng, tự sát rúng động nước Mỹ

Theo Mirror, cảnh sát hạt Harford cho hay vụ xả súng xảy ra không lâu sau khi Snochia bắt đầu công việc của mình vào lúc 9h sáng ngày 20/9 (giờ địa phương) tại nhà kho của trung tâm Rite Aid ở Aberdeen, bang Maryland. (Nguồn ảnh: Mirror) Cảnh sát trưởng Jeffrey Gahler cho hay các nhà điều tra vẫn chưa xác định được động cơ gây án của nữ sát thủ này. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ xả súng ban đầu được xác định là do bắt nguồn từ một lời than phiền liên quan tới công việc. Được biết, sau khi nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, Snochia đã tự bắn vào đầu mình tự sát. Địa điểm xảy ra vụ xả súng ở Mỹ hôm 20/9. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát và y tế, xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ xả súng và rà soát khắp tòa nhà rộng 19.500 m2 để tìm xem còn nạn nhân nào nữa không. Cảnh sát trưởng Jeffrey Gahler phát biểu trước truyền thông sau vụ xả súng. Trung tâm Rite Aid nằm trong khu công nghiệp ở Aberdeen, bang Maryland, có gần 1.000 nhân viên. Cơ sở này đóng gói dược phẩm và các sản phẩm khác để giao cho hơn 2.500 cửa hàng. Theo Mirror, các vụ xả súng hàng loạt do phụ nữ gây ra khá hiếm tại Mỹ bởi đa số là do nam giới thực hiện. Nhân viên FBI được triển khai tới hiện trường vụ xả súng. Hiện, giới chức Mỹ vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc. Mời độc giả xem video về vụ xả súng ở Mỹ ngày 20/9 (Nguồn: Youtube)

